البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية استثمار رئيسي باستثمار يصل إلى ملياري جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB عن إبرامه اتفاقية استثمار رئيسي بتاريخ 24 سبتمبر 2026 مع شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT Tech Holding for Financial Investments S.A.E. والمعروفة باسم "إم إن تي-حالاً" وشركة ام ان تي انفيستمنتس بي في MNT Investments B.V، والتي يلتزم البنك بموجبها بشراء أسهم ضمن الطرح الدولي الذي يشكل جزءًا من طرح أسهم إم إن تي-حالاً وقيد أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة استثمار إجمالية تصل إلى ملياري جنيه مصري، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الرئيسي، كما هو موضح في مستندات الطرح المنشورة من قبل إم إن تي-حالاً.

ويعكس هذا الاستثمار التزام CIB بدعم الشركات المصرية الرائدة ذات إمكانات النمو القوية، مع مواصلة تعزيز تواجده في قطاعات الخدمات المالية وأسواق المال المصرية.

وأعرب الأستاذ عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصرسي أي بي CIB، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوده البنك التجاري الدولي في دعم القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد أهم وأبرز روافد التمويل الرئيسية في الاقتصاد المصري إلى جانب القطاع المصرفي الذي يمثل المصدر الرئيسي لتعزيز مكانة شركات التمويل غير المصرفي سواء بعمليات تمويلها على اختلاف أشكالها أو الاستثمار المباشر في رأسمالها.

وصرح بضرورة العمل على دعم تنويع أدوات وآليات التمويل في السوق المصري ولا سيما الأدوات الأحدث القائمة على التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، والتي على رأسها شركة MNT-Halan تأسيساً على ما حققته من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وثقةً فيما سوف تحققه من توسعات وإنجازات جديدة خلال الفترة المقبلة ولا سيما بعد مشاركة البنك التجاري الدولي عبر الاستثمار في رأس مالها من خلال الطرح المقترح في البورصة المصرية.

وتعليقًا على مشاركة البنك التجاري الدولي مصر، قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي-حالاً: "يسعدني للغاية أن شريكنا البنك التجاري الدولي، الذي كان جزءاً من مسيرتنا على مدار سنوات طويلة، ينضم إلينا الآن كمساهم في الشركة. ويتمتع البنك التجاري الدولي بمعرفة استثنائية بهذا السوق، وستكون رؤيته وخبرته ذات قيمة كبيرة لنا ونحن نبني المرحلة المقبلة من مسيرة إم إن تي-حالاً. وتمتد علاقتنا مع البنك التجاري الدولي لأكثر من 15 عاماً؛ فقد آمن بنا منذ البداية، وكان لدعمه لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية دور في نمو القطاع بأكمله."

وقد تأسست إم إن تي-حالاً علي يد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والذي انضم إليه أحمد محسن في 2017 كشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا. وتُعد إم إن تي-حالاً من أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا في مصر، ومنذ تأسيسها في ديسمبر 2009، قامت مجموعة إم إن تي-حالاً بصرف تمويلات بلغت 178 مليار جنيه، وخدمت نحو 7.9 ملايين عميل، وذلك منذ التأسيس وحتى يونيو 2026.

وتجمع شركة إم إن تي-حالاً بين منصتها الرقمية، المتمثلة في تطبيق "حالاً"، وشبكة فعلية واسعة النطاق تضم أكثر من 1200 نقطة توزيع في 25 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بما يدعم تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك التمويل والمدفوعات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة.