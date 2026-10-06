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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السوق الحرة القطرية الأفضل في المطارات للعام الرابع على التوالي

السوق الحرة القطرية
السوق الحرة القطرية
أ ش أ

 فازت السوق الحرة القطرية جائزة أفضل سوق حرة في المطارات للعام الرابع على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز "فرونتير 2026" الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية، لترسخ بذلك مكانتها الريادية في قطاع تجارة التجزئة والضيافة في المطارات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن ثابت مصلح رئيس قطاع التسوق والضيافة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، قوله "نفخر ونعتز بالحصول على هذا التكريم الرفيع، والفوز بجائزة أفضل سوق حرة بالمطارات للعام الرابع على التوالي، والذي يمثل محطة بارزة لفريق عملنا وشركائنا على حد سواء".

كما فازت السوق الحرة القطرية بجائزة "أفضل مفهوم متخصص - مزيج الضيافة والأغذية والمشروبات" عن مقهى لانكوم كافيه دو لا روز الذي تم افتتاحه مؤخرا في مطار حمد الدولي.

وحظيت السوق الحرة القطرية خلال حفل توزيع الجوائز، بإشادة واسعة تقديرا لاستثماراتها المتواصلة في تطوير خدمات قطاعي التجزئة والضيافة، إلى جانب مفهومها المتميز "محورية التجربة"، الذي يضع تجربة المسافر في صميم كل قرار وكل تفاعل، حيث أطلقت خلال الأشهر الإثني عشر الماضية 15 مفهوما جديدا لتجارة التجزئة في مطار حمد الدولي، بدءا من افتتاح أول متجر لعلامة "بوب مارت" في منطقة الشرق الأوسط، ووصولا إلى فعالية موسمية واسعة النطاق بالتعاون مع "شارلوت تيلبوري

السوق الحرة القطرية المطارات توزيع جوائز فرونتير

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