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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلمة رياضيات تخطف قلوب الطلاب بشرحها داخل أحد الفصول

فيديو متداول عبر فيسبوك
فيديو متداول عبر فيسبوك
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة رياضيات، ظهرت خلاله وهي تشرح إحدى المسائل الرياضية لطلابها بطريقة تفاعلية ومختلفة، ما لفت أنظار المتابعين وحظي بإشادات واسعة.

فيديو متداول عبر فيسبوك 

وظهرت المعلمة خلال الفيديو وهي تتحرك بين الطلاب وتتفاعل معهم أثناء شرح الدرس، معتمدة على أسلوب بسيط ومبتكر في تقديم المعلومة، بهدف تسهيل فهم المسألة الرياضية وجذب انتباه الطلاب خلال الحصة.

وأظهر المقطع تفاعل الطلاب مع المعلمة أثناء الشرح، حيث حرصت على إشراكهم في تفاصيل الدرس والتواصل معهم بشكل مباشر، بعيدًا عن أسلوب التلقين التقليدي، وهو ما جعل أجواء الحصة أكثر حيوية وتفاعلًا.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشاد المتابعون بطريقة المعلمة في شرح المادة وقدرتها على جذب انتباه الطلاب وتحويل الحصة الدراسية إلى تجربة تعليمية ممتعة.

وأكد عدد من المتابعين أن استخدام الأساليب التفاعلية في التعليم يساعد الطلاب على فهم المعلومات بصورة أسهل، كما يزيد من قدرتهم على التركيز والمشاركة داخل الفصل، خاصة في المواد التي تحتاج إلى تبسيط وشرح عملي مثل الرياضيات.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بأسلوب المعلمة في التعامل مع الطلاب، وحرصها على تقديم المعلومة بطريقة مختلفة تساعد على كسر حالة الملل داخل الحصة الدراسية.

وتأتي هذه النوعية من المقاطع لتسلط الضوء على نماذج من المعلمين الذين يعتمدون على طرق مبتكرة في الشرح، بهدف تقريب المعلومة إلى الطلاب وتشجيعهم على التفاعل والمشاركة بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

فيديو متداول فيسبوك الاهلي الزمالك منتخب مصر

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