إدراج بنك قناة السويس ضمن قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026

أدرجت مجلة فوربس العالمية بنك قناة السويس ضمن قائمتها لأفضل البنوك أداءً في العالم World’s Top Performing Banks 2026، التي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة Statista العالمية، وضمت 500 بنك من 89 دولة، استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير المالية التي تقيس قوة وكفاءة الأداء المصرفي.

جاء اختيار بنك قناة السويس ضمن القائمة وفق منهجية تقييم ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الربحية، والنمو وجودة الأرباح، وقوة رأس المال ومصادر التمويل، إلى جانب جودة الأصول والكفاءة التشغيلية.

ويعكس إدراج بنك قناة السويس ضمن قائمة فوربس العالمية التطور المستمر في أدائه المالي وأعماله المصرفية، وما يحققه من نمو بالتوازي مع الحفاظ على قوة مركزه المالي، وكفاءة عملياته، وجودة محفظته الائتمانية كما يعكس رؤية البنك نحو تقديم تجربة مصرفية متكاملة تربط بين الاحتياجات المتنوعة لعملائه من الأفراد والشركات، من خلال حلول وخدمات مصرفية تتطور مع تطلعاتهم وتواكب احتياجاتهم في مختلف جوانب حياتهم وأعمالهم.