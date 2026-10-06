بوتين: علاقاتنا مع أوزبكستان تتطور بنجاح بفضل روح الشراكة بين البلدين

أكد الرئيس الروسي فلادييمر بوتين اليوم /الثلاثاء/ أن علاقات التعاون الثنائي بين روسيا وأوزبكستان تشهد نجاحًا وتقدمًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي - في برقية تحية وجهها إلى المشاركين والمنظمين والضيوف في الاجتماع الثالث لمجلس الأقاليم بين روسيا وأوزبكستان ونُشرت على موقع الرئاسة الروسية "الكرملين":- "إن العلاقات بين بلدينا تتطور بنجاح بفضل روح التحالف والشراكة الاستراتيجة بين البلدين".

كما أشار إلى أن ما يقرب من 80 شركة روسية تشارك في حركة التجارة والاقتصاد ومجال التكنولوجيا العلمية مع شركاء لها في أوزبكستان.