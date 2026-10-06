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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تفتتح منفذ باريس الخير للسلع الغذائية واللحوم المخفضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منفذ «باريس الخير» لطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، خلال جولتها الميدانية بمركز باريس في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ المعروضات التي تم توفيرها بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدة المحلية للمركز والتي تتضمن شنطًا للسلع الغذائية الأساسية بسعر 67 جنيهًا، إلى جانب طرح اللحوم بسعر 267 جنيهًا للكيلو، موجهةً باستمرار المتابعة لضمان توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق المستهدف من المبادرة ويدعم وصول المنتجات الأساسية للمواطنين.

وأكدت المحافظ أهمية دعم واستدامة مثل المبادرات المجتمعية الجادة والتنسيق مع المركز لتيسير إجراءات إقامة المنافذ وتوفير السلع، بالتعاون مع شركاء التنمية والمجتمع لتشمل جميع قرى المركز.

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