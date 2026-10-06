قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يحيي ذكرى انتصار أكتوبر: سلامًا على أرواح الشهداء وتحية لأبطال ملحمة العبور
أحمد موسى يستعيد ذكريات ارتدائه الزي العسكري: ضابط احتياط بسلاح المشاة
أحمد موسى يكشف تفاصيل خدمته بالقوات المسلحة: التحقت بالجيش 3 سنوات
جولة مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا حول ليبيا
منطقة مجهولة تهدد العالم.. أنتاركتيكا تخفي لغزًا خطيرًا
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 7 أكتوبر في المحافظات
بارزاني: استقرار أمني في كردستان ولا مخاوف من فراغ بعد انسحاب التحالف الدولي
عقب انخفاضه.. أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء
شاهد .. أسرة الفنان جابر البلتاجي تستقبل العزاء
ارتفاع تراخيص المركبات الزيرو في مصر 12.71% خلال سبتمبر.. 76.5 الف مركبة تدخل السوق
وزير داخلية إيران: أمير قطر طرح آراء ومقترحات وسأنقلها إلى الرئيس بزشكيان
خلفًا لعقيلة صالح.. البرلمان الليبي ينتخب الصالحين العبيدي رئيسًا جديدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الإيطالي يوافق بالتصويت الأولى على قانون الانتخابات الجديد المقترح من ميلوني

ميلوني
ميلوني
أ ش أ

 وافق مجلس النواب الإيطالي في أول تصويت على الإصلاح الانتخابي الجديد الذي تدعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وصوت مجلس النواب على المواد الأولى من مشروع القانون في تصويتين على الثقة حيث وافق 226 نائبا على قانون الانتخابات الجديد، بينما صوت 147 ضده، وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وتعد هذه خطوة رئيسية تمهد الطريق عمليا للموافقة النهائية عليه، والمقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، على الرغم من الانتقادات من المعارضة.

ويقدم الاقتراح ميزة الأغلبية بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي حيث ستحصل القائمة أو الائتلاف الذي يحصل على 42% على الأقل من الأصوات على عدد محدد من المقاعد 70 مقعدا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وإذا لم تصل أي قوة سياسية أو تحالف إلى نسبة 42٪، فسيتم إلغاء ميزة الأغلبية في كلا المجلسين وسيتم توزيع المقاعد بشكل متناسب بين الأحزاب التي تتجاوز الحد الأدنى البالغ 3٪ من الأصوات.

مجلس النواب الإيطالي جورجيا ميلوني مشروع القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

الطلاب فى المسجد

الصاحب ساحِب.. شاب يروي موقفا مؤثرا لـ4 تلاميذ دخلوا المسجد للصلاة بعد المدرسة.. بنصلي عشان ربنا

هشاشة العظام

تحذير .. هذه الهرمونات تهددك بهشاشة العظام | تفاصيل

بالصور

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد