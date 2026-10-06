البرلمان الإيطالي يوافق بالتصويت الأولى على قانون الانتخابات الجديد المقترح من ميلوني

وافق مجلس النواب الإيطالي في أول تصويت على الإصلاح الانتخابي الجديد الذي تدعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وصوت مجلس النواب على المواد الأولى من مشروع القانون في تصويتين على الثقة حيث وافق 226 نائبا على قانون الانتخابات الجديد، بينما صوت 147 ضده، وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وتعد هذه خطوة رئيسية تمهد الطريق عمليا للموافقة النهائية عليه، والمقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، على الرغم من الانتقادات من المعارضة.

ويقدم الاقتراح ميزة الأغلبية بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي حيث ستحصل القائمة أو الائتلاف الذي يحصل على 42% على الأقل من الأصوات على عدد محدد من المقاعد 70 مقعدا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وإذا لم تصل أي قوة سياسية أو تحالف إلى نسبة 42٪، فسيتم إلغاء ميزة الأغلبية في كلا المجلسين وسيتم توزيع المقاعد بشكل متناسب بين الأحزاب التي تتجاوز الحد الأدنى البالغ 3٪ من الأصوات.