هل الصلاة على النبي من العاصي مقبولة .. المفتي السابق يجيب

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال المستحبة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها قدر استطاعته، لما ورد في فضلها من ثواب عظيم.

وأوضح علي جمعة، خلال لقاء تلفزيوني، أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة على النبي والتسليم عليه، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

فضل الصلاة على النبي

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى ورود أحاديث عديدة تبين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم.

وأكد جمعة أن الصلاة على النبي من الأعمال التي يُرجى قبولها من المسلم، سواء كان من أهل الطاعة أو ممن وقع في المعصية، موضحًا أن لها فضلًا كبيرًا وأثرًا طيبًا على حياة المسلم.

لماذا نكثر من الصلاة على النبي؟

ونصح علي جمعة من يقع في الذنب ثم يتوب منه قبل أن يعود إليه مرة أخرى بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنها تعين المسلم على الثبات ومقاومة العودة إلى المعصية.

وأوضح أن من صيغ الصلاة على النبي أن يقول المسلم: «اللهم صل على النبي»، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تجمع بين ذكر الله تعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، وترتبط بركني الشهادة: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى ما للصلاة على النبي من فضل في حياة المسلم وآخرته، داعيًا إلى جعلها من الأعمال التي يداوم عليها المسلم لما فيها من الخير والثواب.