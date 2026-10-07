جامعة قناة السويس تطلق ثلاث قوافل طبية وزراعية وبيطرية لخدمة الأهالي وتدريب الطلاب ميدانيًا

في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أطلقت جامعة قناة السويس ثلاث قوافل متخصصة شملت قافلة طبية بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقافلة زراعية بالقنطرة غرب، وأخرى بيطرية بمركز ومدينة أبو صوير، من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارة العامة لمشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

قدمت القافلة الطبية خدمات تخصصي الجلدية وأمراض الذكورة بالتنسيق مع كلية الطب، واستفاد منها 288 مواطنًا، حيث أُجريت الفحوصات والاستشارات الطبية اللازمة، إلى جانب توفير الأدوية بالمجان من خلال فريق كلية الصيدلة وفقًا للروشتات الطبية. وشارك في تقديم الخدمة تسعة أطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، مع تقديم الإرشادات الطبية الخاصة بالجرعات وطرق تناول الأدوية.

وفي المجال الزراعي، استهدفت القافلة مركز ومدينة القنطرة غرب بمشاركة طلاب كلية الزراعة، حيث زار فريق العمل عددًا من المزارع لرصد المشكلات الزراعية بمحاصيل المانجو ونخيل البلح والدراجون فروت والفراولة، وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية المناسبة، إلى جانب صرف المبيدات الزراعية المتاحة مجانًا وفقًا للاحتياجات والتوصيات.

وشهدت القافلة تدريبًا عمليًا لـ21 طالبًا من أقسام البساتين، ووقاية النبات، وتكنولوجيا الزراعات المحمية، والهندسة الزراعية، والإنتاج الحيواني.

وفي المجال البيطري، توجهت القافلة إلى مركز ومدينة أبو صوير، وتحديدًا إلى مجزر الشركة الدولية للعجول بطريق 36 الحربي، بمشاركة طلاب امتياز كلية الطب البيطري، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على الكشف على اللحوم، والتعرف على الأختام المستخدمة، وتقدير عمر الذبيحة، والأمراض التي تستوجب إعدام بعض الذبائح. وبلغ عدد المشاركين 45 طالبًا، إلى جانب ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري.

وشارك في تنظيم القوافل وفاء إمام أحمد، مدير عام مشروعات البيئة، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

وتؤكد جامعة قناة السويس مواصلة دورها المجتمعي من خلال توظيف خبرات كلياتها وتخصصاتها في تقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية للمناطق الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع إتاحة التدريب والتطبيق العملي للطلاب، دعمًا للتكامل بين التعليم وخدمة المجتمع وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.