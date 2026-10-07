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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يبث قنوات مشفرة.. القبض على المتهم بإدارة شبكة sky بالبدرشين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكية بمسمى (SKY)، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية بمحافظة الجيزة .


 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 محطات لتقوية الإشارة – محل لبيع مستلزمات فك شفرة القنوات الفضائية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية SKY

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