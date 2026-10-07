مريض ويتلقى العلاج.. ضبط شخص ادعى تعرض نجله للضرب بمركز الإصلاح والتأهيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتدهور الحالة الصحية لنجله "نزيل بمركز 15مايو للإصلاح والتأهيل"، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له، والتعدى عليه بالضرب من قبل القائمين على إدارة المركز.

بالفحص تبين أن النزيل المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وستة أشهر فى قضيتى (إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى) وله تاريخ مرضى "يعانى من تضخم عام بالغدد الليمفاوية" ، ويتم عرضه على عدد من المستشفيات المتخصصة بشكل منتظم لمتابعة حالته الصحية ، وتبين عدم صحة تعرضه للتعدى بالضرب ، وبسؤال والده (القائم على النشر "له معلومات جنائية") أقر بإدعائه فى إطار الإهتمام بنجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.