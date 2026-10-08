القاهرة تجمع خبراء الأمن السيبراني لمناقشة مستقبل التهديدات الرقمية والذكاء الاصطناعي

شهدت القاهرة انعقاد مؤتمر موسع للأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 350 من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات التكنولوجيا وإدارة المخاطر والتحول الرقمي، لمناقشة مستقبل الأمن الإلكتروني والتغيرات المتسارعة في خريطة التهديدات الرقمية.

ويناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات مع التوسع في عمليات التحول الرقمي، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها بقوة في معادلة الهجمات الإلكترونية ووسائل التصدي لها.

وتضمنت المناقشات أحدث التهديدات السيبرانية العالمية والإقليمية، واستخبارات التهديدات، وتقنيات اكتشاف الهجمات والاستجابة لها، وحماية الأجهزة والأنظمة، إلى جانب الأمن السيبراني الصناعي والمخاطر المرتبطة بالتوسع في استخدام الأنظمة ذاتية التشغيل.

كما استعرض خبراء متخصصون سيناريوهات حديثة للهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف قطاعات ومنشآت حيوية، مع التركيز على مخاطر انتقال تأثير الهجوم من العالم الرقمي إلى العمليات الفعلية داخل المنشآت.

وتطرق المؤتمر إلى مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في ظل استخدام التقنيات الحديثة من جانب المؤسسات لتعزيز الحماية، وفي المقابل استفادة المهاجمين منها لتطوير أساليب أكثر تعقيداً في تنفيذ الهجمات.

وشهدت الفعاليات كذلك استعراض مجموعة من الحلول والتقنيات الحديثة في مجال حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المتخصصين وصناع القرار بشأن أفضل السبل لبناء منظومات رقمية أكثر قدرة على مواجهة المخاطر.

وتأتي هذه المناقشات ضمن فعاليات Cyber Insights Egypt 2026، الذي تستضيفه للمرة الأولى في مصر، في ظل تنامي أهمية الأمن السيبراني بالتزامن مع تسارع عمليات التحول الرقمي.