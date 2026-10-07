الجمعة القادمة.. انقطاع المياه عن مجلس قروي قمبش - مركز ببا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مجلس قروي قمبش - مركز ببا يوم الجمعة القادم الموافق ٢٠٢٦/١٠/٩ من الساعة ٨ مساءا حتى الساعة ٢ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ لمدة ٦ ساعات وذلك نظرا لوجود أعمال ربط خط مياه قطر ٣٠٠ مم/ خط ٤٥٠ مم ضمن توسعات محطة مياه كفر ناصر ببا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.