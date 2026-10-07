أمين الإفتاء يوضح حكم من دخل صلاة الجنازة ظانا أنها فريضة

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من دخل المسجد والتحق بصلاة جماعة ظانًا أنها صلاة فريضة، ثم اكتشف أنها صلاة جنازة، موضحًا ما ينبغي عليه فعله في هذه الحالة.

حكم من دخل المسجد والتحق بصلاة الجنازة ظانًا أنها صلاة فريضة

وأوضح اليداك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صلاة الفريضة تشتمل على الركوع والسجود، بينما صلاة الجنازة لا يوجد فيها ركوع ولا سجود، مشيرًا إلى أن المصلي قد يكتشف بعد دخوله مع الجماعة أن الصلاة التي يؤديها المصلون هي صلاة جنازة.

وأضاف أمين الفتوى أنه في هذه الحالة يكمل الإنسان صلاة الجنازة مع الجماعة بشكل طبيعي، ويحصل على أجرها، ثم بعد الانتهاء منها يقيم الصلاة إذا كان منفردًا، وذلك من باب الاستحباب، ثم يبدأ في أداء صلاة الفريضة التي كان يريد أداءها.

وأشار إلى أنه لا مانع من انتقال المصلي في نيته من صلاة الفريضة إلى صلاة الجنازة بعدما تبين له نوع الصلاة التي يؤديها الإمام، مؤكدًا أن صلاته في هذه الحالة صحيحة إن شاء الله تعالى.

وأكد الشيخ حسن اليداك أن اختلاف نية المصلي بعد اكتشاف حقيقة الصلاة لا يمنع صحة صلاته، موضحًا أن من التحق بالجماعة ظانًا أنها صلاة فريضة ثم تبين له أنها صلاة جنازة، يكمل صلاة الجنازة، ثم يؤدي الفريضة بعد ذلك.