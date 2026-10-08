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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موح ميلانو يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «برة» مع محمود الليثي

النجم موح ميلانو
النجم موح ميلانو
أوركيد سامي

كشف النجم الجزائري موح ميلانو، في تصريحات  لموقع «صدي البلد  الإخباري، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «برة»، التي يتعاون خلالها مع النجم المصري محمود الليثي، معربًا عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر وبخوض هذه التجربة الفنية الجديدة.

وقال موح ميلانو إنه سعيد جدًا بالتعاون مع النجم محمود الليثي، متمنيًا أن تنال أغنية «برة» إعجاب الجمهور عند طرحها، مشيرًا إلى أن العمل يجمع بين الموسيقى والفرحة والفن في تجربة مختلفة

وأوضح موح ميلانو أن أغنية «برة» تجمع بين اللهجتين المصرية والجزائرية، لافتًا إلى أنه يقدم جزءًا من الأغنية باللهجة المصرية، مؤكدًا أن اللهجة المصرية ليست صعبة بالنسبة له وأنه استمتع بتقديمها.

وأضاف أن الأغنية تتناول قصة حب انتهت، في إطار موسيقي يجمع بين الطابع الجزائري والمصري، بما يمنح العمل حالة فنية مميزة ومختلفة.

وعن كواليس التعاون مع محمود الليثي، أكد موح ميلانو أن الكواليس كانت أكثر من رائعة، مشيدًا بأجواء العمل والتعاون بينهما، ومؤكدًا أنه يتمنى أن تصل الأغنية إلى الجمهور وتحظى بإعجابه عند طرحها

و اختتم أنه سعيد جدا بالتواجد في مصر و ترحاب الجمهور المصري الجميل

النجم موح ميلانو اخبار الفن نجوم الفن

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