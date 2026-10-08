الرئيس السيسي: كوريا الجنوبية شريك مهم لمصر.. والعلاقات الثنائية ستشهد نقلة نوعية بمختلف المجالات

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، وجود توافق تام مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج بشأن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات كافة، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه.

وقال السيد رئيس الجمهورية - خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي، بحضور وفدي البلدين في المقر الرئاسي بسول اليوم /الخميس/ - إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: إننا ملتزمون بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، كما نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي مع كوريا الجنوبية.