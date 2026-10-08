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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توفيق درباس: الأمن السيبراني يمكن المؤسسات المصرية من النمو الرقمي بثقة

توفيق درباس
توفيق درباس
أحمد عبد القوى

أكد توفيق درباس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بكاسبريسكى العالمية ، أن التطور المتسارع للمنظومة الرقمية في مصر يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات، لكنه يوسّع في الوقت نفسه نطاق التحديات والتهديدات السيبرانية التي يتعين التعامل معها بكفاءة.

وقال درباس فى تصريح خاص  إن الأمن السيبراني يمثل عاملاً أساسياً لتمكين التحول الرقمي، عبر مساعدة المؤسسات على تبني التقنيات الجديدة بثقة أكبر ومرونة أعلى، بما يدعم استدامة أعمالها ويحمي بياناتها وعملياتها التشغيلية.

وأضاف: «تشهد المنظومة الرقمية في مصر تطوراً متسارعاً، ما يتيح فرصاً جديدة أمام المؤسسات، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق المشهد السيبراني الذي يتعين عليها التعامل معه. 

وقال  نرى في الأمن السيبراني عاملاً تمكينياً أساسياً لهذا التحول، إذ يساعد المؤسسات على تبنّي التقنيات الجديدة بثقة ومرونة أكبر».

وأوضح أن فعالية التى أقيمت بمصر  تجمع مجتمع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في المنطقة لتبادل المعرفة، ودراسة التهديدات الناشئة، ومناقشة الخطوات العملية اللازمة لتأمين المرحلة المقبلة من النمو الرقمي.

امن سيبرانى مصر

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