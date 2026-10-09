أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.. عيار 21 بكام؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 عند مستوياتها الحالية في محلات الصاغة بمصر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، خاصة سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6145 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7025 جنيهًا للبيع، وفق متوسط الأسعار المعلنة بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7025 جنيهًا للبيع، و6975 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6145 جنيهًا للبيع، و6105 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5265 جنيهًا للبيع، و5235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4095 جنيهًا للبيع، و4070 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49160 جنيهًا للبيع، و48840 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: 218435 جنيهًا للبيع، و217015 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: 4175.89 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 6145 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة المدخرات والاستثمارات في المعدن الأصفر.

ويتأثر سعر عيار 21 بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49160 جنيهًا للبيع، مقابل 48840 جنيهًا للشراء.

ويتابع المواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الخيارات المستخدمة في الادخار والاستثمار، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف الأسعار النهائية وفق تكاليف التداول والمصنعية، إن وجدت.

سعر الذهب عيار 24 وعيار 18

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 7025 جنيهًا للبيع و6975 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

ويستخدم عيار 24 على نطاق واسع في السبائك الذهبية، بينما يدخل عيار 18 في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، ويختلف الاختيار بحسب الغرض من الشراء والميزانية المتاحة.

سعر أونصة الذهب اليوم عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 4175.89 دولار، بينما سجلت الأونصة بالجنيه المصري 218435 جنيهًا للبيع و217015 جنيهًا للشراء.

وتؤثر تحركات الأسعار العالمية في اتجاهات سوق الذهب المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار والتغيرات في الطلب على المعدن الأصفر.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات الذهبية، إذ تختلف هذه التكاليف حسب نوع القطعة والتاجر والشركة المنتجة.

ولذلك يُنصح بمقارنة السعر النهائي لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار وسعر الجرام وتكاليف المصنعية والرسوم.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير خلال التعاملات، لذلك يُفضل متابعة آخر تحديث للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.