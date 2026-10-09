قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.. عيار 21 بكام؟

اسعرا الذهب اليوم
اسعرا الذهب اليوم
محمد صبيح

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 عند مستوياتها الحالية في محلات الصاغة بمصر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، خاصة سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6145 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7025 جنيهًا للبيع، وفق متوسط الأسعار المعلنة بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7025 جنيهًا للبيع، و6975 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6145 جنيهًا للبيع، و6105 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5265 جنيهًا للبيع، و5235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4095 جنيهًا للبيع، و4070 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49160 جنيهًا للبيع، و48840 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: 218435 جنيهًا للبيع، و217015 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: 4175.89 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 6145 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة المدخرات والاستثمارات في المعدن الأصفر.

ويتأثر سعر عيار 21 بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49160 جنيهًا للبيع، مقابل 48840 جنيهًا للشراء.

ويتابع المواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الخيارات المستخدمة في الادخار والاستثمار، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف الأسعار النهائية وفق تكاليف التداول والمصنعية، إن وجدت.

سعر الذهب عيار 24 وعيار 18

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 7025 جنيهًا للبيع و6975 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

ويستخدم عيار 24 على نطاق واسع في السبائك الذهبية، بينما يدخل عيار 18 في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، ويختلف الاختيار بحسب الغرض من الشراء والميزانية المتاحة.

سعر أونصة الذهب اليوم عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 4175.89 دولار، بينما سجلت الأونصة بالجنيه المصري 218435 جنيهًا للبيع و217015 جنيهًا للشراء.

وتؤثر تحركات الأسعار العالمية في اتجاهات سوق الذهب المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار والتغيرات في الطلب على المعدن الأصفر.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات الذهبية، إذ تختلف هذه التكاليف حسب نوع القطعة والتاجر والشركة المنتجة.

ولذلك يُنصح بمقارنة السعر النهائي لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار وسعر الجرام وتكاليف المصنعية والرسوم.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير خلال التعاملات، لذلك يُفضل متابعة آخر تحديث للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

الحديد

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

البلوجر مريم سيف

صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد