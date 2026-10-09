حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر

عرضت صدى البلد تقريرًا مصورًا بعنوان «حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه و12 سنة على أرض مصر»، استعرض أبرز المشروعات القومية التي شهدتها البلاد خلال 12 عامًا، وفي مقدمتها مشروعات الطرق والكباري والنقل والإسكان والتوسع العمراني.

وفي قطاع النقل، بلغت التكلفة الإجمالية المعلنة لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه، وفق البيانات التي استعرضتها الوزارة في عام 2023. وشملت الخطة تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والموانئ البحرية والموانئ الجافة والنقل النهري.

وتوزعت التكلفة المعلنة آنذاك على نحو 530 مليار جنيه للطرق والكباري، و225 مليار جنيه للسكك الحديدية، و1.1 تريليون جنيه لمترو الأنفاق والجر الكهربائي، و129 مليار جنيه للنقل البحري، و15 مليار جنيه للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و4 مليارات جنيه للنقل النهري.

كما شهدت شبكة الطرق توسعًا في إنشاء المحاور والكباري والأنفاق، وربط المدن الجديدة بالمناطق القائمة، إلى جانب تطوير خطوط السكك الحديدية والتوسع في وسائل النقل الكهربائي، ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.

وفي قطاع الإسكان، كشفت بيانات وزارة الإسكان المنشورة في يوليو 2026 أن إجمالي الوحدات السكنية التي نُفذت أو يجري تنفيذها أو طُرح تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة حتى يونيو 2026، موزعة بين المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وامتدت مشروعات التوسع العمراني إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن، بالتوازي مع مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتوضح هذه الأرقام حجم الاستثمارات والمشروعات التي أُعلن عنها في قطاعات النقل والإسكان خلال السنوات الماضية، مع اختلاف نطاق كل رقم والفترة الزمنية التي يغطيها.