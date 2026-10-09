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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد اند بورز تي أس إكس" بدعم من الذهب

ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد اند بورز تي أس إكس" بدعم من الذهب
ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد اند بورز تي أس إكس" بدعم من الذهب
أ ش أ

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد اند بورز تي أس إكس" الكندي اليوم /الجمعة/، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب، في حين تراجعت أسعار النفط مع تزايد الآمال بانحسار التوترات في الشرق الاوسط، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الكندي في وقت لاحق من اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد اند بورز تي اس اكس لتسليم ديسمبر بنسبة 0.31 بالمئة بحلول الساعة 5:45 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الامريكية المقررة الشهر المقبل، مشيرا إلى وجود محادثات "مثمرة" تهدف إلى إنهاء الحرب التي تسببت في اضطرابات بالاسواق العالمية للطاقة.

وفي حين ساهمت أسعار النفط المرتفعة في دعم شركات الطاقة المدرجة على المؤشر الكندي الرئيسي، فإنها أثارت أيضا مخاوف تتعلق بالتضخم ودفعت عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع.

وحقق قطاع الطاقة في مؤشر ستاندارد اند بورز تي اس اكس مكاسب تجاوزت 51 بالمئة منذ بداية عام 2026، متفوقا على أداء المؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 10.9 بالمئة خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة بدعم من تراجع الدولار الامريكي، مما عزز معنويات المستثمرين في البورصة الكندية التي تتمتع بثقل كبير لشركات الموارد الطبيعية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة الكندية قد تعافى - يوم /الخميس/ - من أدنى مستوى اغلاق له منذ عدة أشهر، مدعوما بارتفاع أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطاقة وعوض تراجع قطاعات أخرى.

ورغم هذه المكاسب، لا يزال مؤشر ستاندارد اند بورز تي اس اكس يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية متتالية، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات وضغوطها على شهية المستثمرين تجاه الاصول عالية المخاطر.

ويترقب المستثمرون أيضا صدور تقرير التوظيف الكندي لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يظهر إضافة الاقتصاد الكندي وظائف جديدة خلال الشهر الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد اند بورز تي أس إكس الكندي ارتفاع أسعار الذهب تراجعت أسعار النفط تزايد الآمال بانحسار التوترات في الشرق الاوسط

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