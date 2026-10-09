18 عالمًا أعضاء بجامعة قناة السويس ضمن قائمة «ستانفورد» للأفضل في البحث العلمي

قدم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالتهنئة إلى علماء الجامعة وباحثيها المدرجين بقائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بأبحاثهم لعام 2026، مؤكدًا أن استمرار ظهور علماء الجامعة في هذا التصنيف للعام الثامن على التوالي يعكس تميزهم البحثي، وتنامي مكانة الجامعة على الساحة العلمية الدولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لدعم الباحثين في مختلف التخصصات، وحرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي والنشر الدولي والتعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، بما يسهم في تحسين التصنيف الدولي للجامعة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو دعم منظومة البحث العلمي، وما جرى التأكيد عليه خلال يوم تفوق الجامعات المصرية الذي استضافته جامعة قناة السويس.

ومن جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، العلماء والباحثين الذين شملتهم القائمة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة دعم البحث العلمي وزيادة النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة ذات التأثير المرتفع، بما يعزز تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق التميز البحثي والوصول إلى مكانة دولية متقدمة.

كما أشار إلى أهمية التصنيف في إبراز الكفاءات البحثية بالجامعة في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن حضور علماء الجامعة في هذا التصنيف الدولي يعكس قيمة الإنتاج البحثي للجامعة، وأهمية تعزيز التعاون العلمي الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم انتشار الأبحاث المنشورة دوليًا ويرسخ مكانة الجامعة ضمن المؤسسات الأكاديمية ذات الحضور البحثي المؤثر.

وأوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، أن القائمة تعتمد على بيانات قاعدة «Scopus»،

وتشمل تصنيفين؛ الأول يقيس التأثير العلمي التراكمي للباحثين طوال مسيرتهم الأكاديمية حتى نهاية عام 2025، والثاني يقيس الأداء البحثي خلال عام 2025 فقط. ويستند التصنيف إلى مؤشرات تشمل الاستشهادات بالأبحاث المنشورة، وعدد الأبحاث، ومعامل هيرش، ومعامل هيرش المعدل، مع احتساب المؤشرات بصيغتيها مع الاستشهادات الذاتية وبدونها.

وضمت قائمة جامعة قناة السويس لعام 2026 علماء من كليات العلوم، والصيدلة، والطب البيطري، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، والهندسة، والطب البشري، بما يعكس تنوع مجالات التميز البحثي بالجامعة.

وبحسب البيانات الواردة من وحدة التصنيف الدولي، شملت قائمة الاستشهادات خلال عام 2025 فقط 15 باحثًا من الجامعة، فيما ضمت قائمة الاستشهادات التراكمية على مدار المسيرة العلمية 10 باحثين، إلى جانب ظهور عشرة من علماء الجامعة في الخارج ضمن التصنيف، ليبلغ إجمالي الأسماء الواردة بالقوائم الثلاث 28 ظهورًا بحثيًا، مع احتمال تكرار أسماء بين القوائم.

وجاءت أسماء الباحثين في قائمة الاستشهادات لعام 2025 فقط، وفق ترتيب ظهورهم، على النحو التالي: الدكتور أحمد جمال الشامي، كلية العلوم؛ الدكتور عبد العظيم الجمال، كلية الطب البيطري؛ الدكتور جمال المصري، كلية الزراعة؛ الدكتور ناصر يوسف مصطفى، كلية العلوم؛ الدكتور عبد الله محمد عبد الله، كلية الهندسة؛ الدكتورة نهى مصباح، كلية الصيدلة؛ الدكتورة شيماء عناني، كلية الصيدلة؛ الدكتور محمود عبد العزيز مبروك، كلية الطب البيطري؛ الدكتورة نهلة الشناوي، كلية العلوم؛ الدكتور وليد محمود، كلية العلوم؛ الدكتور صلاح مصلحي علي، كلية الطب البيطري؛ السيد خفاجي، كلية الصيدلة؛ الدكتور أحمد عبد العظيم، كلية العلوم؛ الدكتور ياسر مصطفى، كلية الصيدلة؛ والدكتور أحمد السقا، كلية الطب البشري.

وضمت قائمة الاستشهادات التراكمية عن مجمل الأعمال، وفق ترتيب الظهور، كلًا من: الدكتور وليد محمود، كلية العلوم؛ الدكتور أحمد السقا، كلية الطب البشري؛ الدكتور ناصر يوسف مصطفى، كلية العلوم؛ الدكتور أحمد الشامي، كلية العلوم؛ الدكتورة نهلة الشناوي، كلية العلوم؛ الدكتور ياسر مصطفى، كلية الصيدلة؛ الدكتور جمال المصري، كلية الزراعة؛ الدكتور أشرف دهبه، كلية الطب البشري؛ الدكتور فريد طنطاوي، كلية العلوم، رحمه الله؛ والدكتور يسري عطية، كلية الهندسة.

كما ظهر عشرة من علماء جامعة قناة السويس في الخارج ضمن التصنيف، وهم: الدكتور عبد العليم السعدني، كلية الحاسبات والمعلومات؛ الدكتور محمد عبد الدايم، كلية الطب البيطري؛ الدكتور عمرو القلش، كلية العلوم؛ الدكتور صلاح الهنداوي، كلية الزراعة؛ الدكتور علاء الجندي، كلية الصيدلة؛ الدكتور فايز علي، كلية العلوم؛ الدكتورة سوسن زيتون، كلية الصيدلة؛ الدكتور محمد نافع، كلية العلوم؛ الدكتور إبراهيم الشاعر، كلية السياحة والفنادق؛ والدكتور عمر يوسف، كلية الهندسة.

ويشمل التصنيف 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا فرعيًا، ويعتمد الإصدار على البيانات التي تقدمها مؤسسة «إلسفير» من خلال مختبر «إيسر» (Elsevier ICSR Lab)، مع تقييم الاستشهادات العلمية والإنتاج البحثي والتأليف المشترك وفق المنهجية المعتمدة للتصنيف.