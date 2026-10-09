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القوات الحكومية اليمنية تعلن استكمال السيطرة على باب المندب وميون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الحكومية اليمنية تعلن استكمال السيطرة على باب المندب وميون

القوات الحكومية اليمنية
القوات الحكومية اليمنية
القسم الخارجي

أفادت مصادر عسكرية يمنية باستكمال القوات الحكومية السيطرة على منطقة باب المندب وجزيرة ميون، عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للفصائل المسلحة اليمنية، في تطور ميداني جديد على الساحل الغربي لليمن.

وذكرت المصادر أن قوات العمالقة الجنوبية خاضت مواجهات عنيفة مع العناصر الحوثية المتبقية في المنطقة، قبل إعلان تطهير المواقع واستعادة السيطرة عليها، وسط استمرار التحركات العسكرية لتأمين المناطق المطلة على المضيق الاستراتيجي.

وأضافت المصادر أن الفصائل المسلحة اليمنية دفعت بتعزيزات عسكرية عبر البحر مساء الخميس، في محاولة لدعم عناصرها المحاصرين في منطقة ذوباب، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين اليمنيين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة الجنوبية شنت هجومًا على ثكنة تابعة للحوثيين في ذوباب، بعد فرض حصار عليها وتوجيه إنذار استمر ثلاثة أيام، في إطار العمليات الرامية إلى استعادة المواقع العسكرية وتأمين المنطقة.

ونقل موفد قناة «العربية» أن الفصائل اليمنية المسلحة كثفوا، خلال الليلة الماضية، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه منطقة باب المندب، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات والتحركات العسكرية على جبهات القتال القريبة من المضيق.

كما أعلنت قوات العمالقة الجنوبية أسر عدد من عناصر الفصائل المسلحة في ذوباب، ونشرت صورًا قالت إنها توثق عملية أسرهم، في تطور يعكس استمرار المواجهات الميدانية في المنطقة.

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق، تحقيق تقدم عسكري في مناطق استراتيجية على الساحل الغربي، شمل باب المندب وذوباب ومواقع قريبة من مدينة المخا، ضمن عمليات عسكرية تستهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الفصائل المسلحة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية نظرًا لموقع باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويُعد أحد الممرات الرئيسية لحركة التجارة والشحن البحري العالمية.

ومع استمرار العمليات العسكرية، تبقى التطورات الميدانية مرهونة بنتائج المواجهات والتحركات المتبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل أهمية المنطقة لأمن الملاحة الدولية.
 

مصادر عسكرية يمنية القوات الحكومية باب المندب جزيرة ميون عمليات عسكرية جماعة الحوثيين الساحل الغربي لليمن

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