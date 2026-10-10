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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

160 قطعة حشيش تقود طالبًا إلى السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في طور سيناء

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن ابو زيد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة طالب يبلغ من العمر 24 عامًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، في القضية التي شهدت ضبط 160 قطعة من مخدر الحشيش بحوزته، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، فضلًا عن قيادته سيارة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2 يونيو 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بطور سيناء معلومات تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة وادي الطور، مستخدمًا سيارة ملاكي في نقل المخدرات وتوزيعها على المتعاطين والشباب.

وكشفت التحريات، بحسب أوراق القضية، صحة المعلومات، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهم وتفتيشه، وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو داخل محل إقامته أو السيارة التي يقودها.

وبعد ورود معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة مبارك القديم، كثفت الأجهزة الأمنية تحركاتها، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه، قبل أن يتمكن من الفرار بالسيارة.

وأسفر التفتيش عن ضبط حقيبة بداخلها 160 قطعة من مخدر الحشيش، مختلفة الأشكال والأحجام، ومبلغ مالي قدره 300 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض. 

كما تبين عدم حمل المتهم رخصة قيادة أو ترخيصًا للسيارة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المخدرات، فيما أشارت أوراق القضية إلى استخدام السيارة في سرعة التنقل.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 925 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات، حيث صدر قرار بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها، مع التحفظ على السيارة على ذمة التحقيقات.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 839 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء حبس طالب مخدرات طور سيناء

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