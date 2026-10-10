ضبط 12 مصنعًا لتخليل الزيتون دون ترخيص تصرف مخلفاتها في بحر فيديمين بالفيوم

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم أعمال تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بطريق فيديمين سنهور القبلية وطريق الطريجي مع رصد مخالفات بيئية داخل 12 مصنعا لتخليل الزيتون تعمل دون ترخيص وتصرف مخلفاتها في بحر فيديمين.

استجابة لشكاوى الأهالي

جاءت التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم خلال فعاليات مبادرة فيوم الخير بقرية سنهور وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انسداد خطوط الصرف الصحي وتلوث مياه الري بمخلفات المصانع وأوضح اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة خالد الصغير نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشؤون المرافق وعضوية رئيس الوحدة المحلية بفيديمين ومسؤولي تراخيص المحلات وشؤون البيئة ومدير إدارة تراخيص المحلات العامة ومدير إدارة شؤون البيئة بالمركز ومدير شبكات صرف صحي سنورس ومدير مشروع الصرف الصحي بفيديمين والسيليين.

رصد مخالفات وتحويل مياه الصرف إلى البحر

وأضاف أن اللجنة عاينت الشكاوى على الطبيعة ورصدت قيام بعض المواطنين بعمل سدات داخل غرف التفتيش لخطوط الصرف الصحي بالقرية وتحويل مياه الصرف إلى بحر فيديمين كما كشفت عن وجود 12 مصنعا لتخليل الزيتون تعمل دون ترخيص وتصرف مخلفاتها في البحر.

وأكد سكرتير عام المحافظة بدء أعمال تطهير خط الصرف الصحي بالقرية بشكل فوري مع استمرار التطهير يوميا حتى الانتهاء من الخط بالكامل كما تم رصد سد خط الطرد بطريق الطريجي وتطهيره بحضور اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لجنة مشتركة لحصر المنشآت المخالفة

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جهاز شؤون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة ومديريتي التموين والصحة وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وقسم شؤون البيئة والوحدة المحلية بفيديمين.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها الأحد لمتابعة حصر المنشآت الصناعية المخالفة وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام أصحاب المصانع بتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص.