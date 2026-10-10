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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على أنغام «كلام عينيه».. رئيس الوزراء الماليزي يحتفي بزيارة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا
محمد بدران

نشر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم صورًا تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، على أنغام أغنية «كلام عينيه» للفنانة شيرين عبد الوهاب، وتحديدًا مقطع: «يا ليلي من غرامه ليلي طال.. حبيب سنيني بينه وبيني.. يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال.. ليلي يا ليل يا ليلي».

وجاء نشر الصور في لقطات وثّقت جانبًا من الزيارة الرسمية، التي شهدت مباحثات لتعزيز العلاقات المصرية الماليزية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وكان أنور إبراهيم قد أكد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ماليزيا ومصر، مشيرًا إلى عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وفدي البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والصحة والزراعة والسياحة والربط الجوي، إلى جانب تمكين المرأة.

وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية تعزيز استثمارات الشركات الماليزية في مصر، خاصة شركتي «بتروناس» و«بروتون»، مشيرًا إلى أهمية الدعم المصري لتيسير أعمال الشركتين ومساعدتهما على تنفيذ خطط التوسع المستقبلية.

أنور إبراهيم يشيد بدور الأزهر الشريف

في سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للتعاون الوثيق مع مصر في مجال التعليم، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في إثراء التقاليد العلمية في ماليزيا وإعداد العلماء، من خلال البرامج التعليمية والمنح الدراسية والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس.

كما أشار إلى زيارتي الدكتور علي جمعة والشيخ أسامة الأزهري، وما قدماه من علم وآراء تتعلق بتعاليم الإسلام ونهج الوسطية، القائم على الاعتدال والتوازن والاحترام المتبادل.

إشادة بالدور المصري في دعم غزة

وتطرق رئيس الوزراء الماليزي إلى الأوضاع في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للدور المصري في توجيه المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية المدنيين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنور إبراهيم مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وماليزيا، بهدف توسيع مجالات الشراكة وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي ماليزيا متوجهًا إلى إندونيسيا، لبدء المحطة الثالثة من جولته الآسيوية الرسمية، التي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة وتوسيع آفاق التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

الرئيس السيسي رئيس وزراء ماليزيا احتفاء زيارة

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