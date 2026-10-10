لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور المفاجئ بخفقان القلب، مؤكدًا أهمية البحث عن السبب الحقيقي وراء هذه الأعراض.

أسباب تسارع ضربات القلب المفاجئ

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن زيادة ضربات القلب بصورة مفاجئة لا تعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة في القلب، موضحًا أن هذه الحالة قد تنتج عن أسباب صحية متعددة تختلف من شخص إلى آخر.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الإنسان يعتاد على الإيقاع الطبيعي لضربات قلبه من حيث السرعة والقوة والانتظام، ولذلك لا يشعر بنبضات قلبه بصورة مستمرة في الظروف العادية.

الإحساس المفاجئ بضربات القلب

وأشار إلى أن الإحساس المفاجئ بضربات القلب قد يرتبط بتغير في سرعتها أو قوتها أو انتظامها، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الأعراض المصاحبة وتحديد العوامل التي أدت إلى ظهورها.

فرط نشاط الغدة الدرقية واختلال الأملاح من الأسباب المحتملة

وتطرق أستاذ طب الحالات الحرجة إلى عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، من بينها زيادة نشاط الغدة الدرقية، واضطراب مستويات بعض الأملاح في الدم، فضلًا عن التغيرات التي قد تحدث في ضغط الدم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

تحديد السبب الدقيق

وأضاف أن الانفعالات والتغيرات المرتبطة بمستويات بعض الهرمونات في الجسم قد تؤثر أيضًا في معدل ضربات القلب، ما يجعل تحديد السبب الدقيق أمرًا مهمًا للتعامل الصحيح مع الحالة.

هل سلامة الإيكو تعني عدم وجود مشكلة صحية؟

وأكد موافي أن ظهور نتائج طبيعية في فحص الموجات الصوتية على القلب «الإيكو» لا يستبعد بالضرورة وجود سبب صحي وراء تسارع النبض، موضحًا أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بمشكلات خارج القلب، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

ويعني ذلك أن تقييم الحالة لا يعتمد على فحص واحد فقط، بل قد يتطلب مراجعة التاريخ المرضي والأعراض المصاحبة وإجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب وفقًا للحالة.

متى يستدعي تسارع ضربات القلب الانتباه؟

ورغم أن خفقان القلب قد يحدث لأسباب غير خطيرة، فإن تكراره أو استمراره يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب، خاصة إذا صاحبه دوار أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

وفي حال حدوث تسارع شديد أو مستمر في ضربات القلب مصحوب بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو إغماء، يجب طلب الإسعاف فورًا.