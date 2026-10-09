حسام موافي يكشف أسباب سرعة ضربات ويحذر من تجاهل الفحوصات الطبية القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن سرعة ضربات القلب لا تعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة في القلب، موضحًا أن هناك أسبابًا متعددة قد تؤدي إلى زيادة معدل النبض، بعضها يرتبط بالقلب نفسه، والبعض الآخر ينتج عن مشكلات صحية خارج القلب.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الإنسان يعتاد على ضربات قلبه الطبيعية من حيث القوة والسرعة والانتظام، ولذلك لا يشعر بها بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن الإحساس المفاجئ بضربات القلب قد يكون ناتجًا عن تغير في قوة الضربات أو سرعتها أو انتظامها.

وأشار إلى أن أسباب سرعة ضربات القلب متعددة، من بينها نشاط الغدة الدرقية، ونقص أو زيادة بعض الأملاح في الدم، وانخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه، فضلًا عن الانفعال والتغيرات المرتبطة بمستويات بعض الهرمونات في الجسم.

وشدد على أن سلامة القلب في فحص الإيكو لا تعني بالضرورة عدم وجود سبب صحي وراء تسارع النبض، إذ قد تكون المشكلة ناتجة عن اضطراب خارج القلب، مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما يستلزم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب والتعامل معه.