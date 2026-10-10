قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
وزير المالية: نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل زيادة ضربات القلب أثناء الرياضة خطر؟ متى يكون تسارع النبض طبيعيًا ومتى يستدعي الفحص؟

أمراض القلب
أمراض القلب
محمد البدوي

تزداد ضربات القلب بصورة ملحوظة أثناء ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني، وهو ما يثير تساؤلات لدى كثيرين حول ما إذا كان تسارع النبض أمرًا طبيعيًا أم مؤشرًا على وجود مشكلة صحية تستدعي القلق. 

 

تحديد مدى خطورة هذه الحالة

ويتوقف تحديد مدى خطورة هذه الحالة على أسباب زيادة معدل ضربات القلب، وطبيعة الأعراض المصاحبة لها، وما إذا كان التسارع مرتبطًا بالمجهود البدني أم ناتجًا عن اضطراب في كهرباء القلب. 

6 علامات في القدمين قد ترتبط بأمراض القلب.. متى تستدعي القلق؟

أسباب اضطرابات النبض واختلاف درجات خطورتها

وفي ظل تعدد أسباب اضطرابات النبض واختلاف درجات خطورتها، تبرز أهمية التشخيص الطبي الدقيق، الذي يساعد على تحديد طبيعة الحالة واختيار الفحوصات المناسبة، بدلًا من الاعتماد على سرعة ضربات القلب وحدها للحكم على سلامة القلب.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تشخيص اضطرابات ضربات القلب يتطلب إجراء الفحوصات الطبية المناسبة، وفقًا لطبيعة الأعراض التي يعاني منها المريض، بما يساعد على تحديد سبب المشكلة بدقة.

تشخيص اضطرابات ضربات القلب

وأشار حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أهمية جهاز «الهولتر» في تشخيص اضطرابات ضربات القلب، موضحًا أنه جهاز يُثبت على جسم المريض ويتصل بأقطاب كهربائية توضع على الصدر، لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب بصورة مستمرة خلال فترة يحددها الطبيب، وقد تمتد إلى 48 أو 72 ساعة بحسب نوع الجهاز والحاجة الطبية.

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

إجراء رسم القلب التقليدي

وأضاف أن التسجيل المستمر لضربات القلب يساعد على رصد التغيرات التي قد تحدث خلال اليوم، واكتشاف بعض الاضطرابات التي ربما لا تظهر أثناء إجراء رسم القلب التقليدي، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى تشخيص أكثر دقة وتحديد طبيعة الخلل، إن وُجد.

 

اضطرابات ضربات القلب

وأكد موافي أن اضطرابات ضربات القلب ليست جميعها خطيرة، موضحًا أن ارتفاع معدل النبض أثناء ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني قد يكون استجابة طبيعية لاحتياجات الجسم المتزايدة من الأكسجين، إذ يعمل القلب على ضخ المزيد من الدم إلى العضلات.

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

ولفت إلى أن بعض اضطرابات النبض قد ترتبط بمشكلات في كهرباء القلب، وهو ما يستدعي إجراء تقييم طبي متخصص لتحديد طبيعة الاضطراب ومدى تأثيره على صحة المريض، مؤكدًا أن مجرد زيادة سرعة ضربات القلب لا تكفي وحدها للحكم على خطورة الحالة.

 

تحديد سبب اضطراب النبض 

وأوضح أن تحديد سبب اضطراب النبض يمثل خطوة أساسية لاختيار طريقة التعامل المناسبة، لافتًا إلى أن تخصص كهرباء القلب يهتم بتشخيص وعلاج عدد من الاضطرابات التي تؤثر على انتظام ضربات القلب ومعدلها.

علاج سرطان البروستاتا قد يؤثر على الوزن وصحة القلب

وتتطلب زيادة ضربات القلب اهتمامًا طبيًا إذا صاحبتها أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوار الشديد أو الإغماء، خاصة إذا حدثت بصورة مفاجئة أو استمرت رغم التوقف عن المجهود. وفي حالة ظهور ألم شديد بالصدر أو ضيق تنفس حاد أو إغماء، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة.

 

التسارع الطبيعي الناتج عن النشاط البدني

وتبقى الفحوصات الطبية، التي يحددها الطبيب وفقًا للأعراض والتاريخ الصحي للمريض، الوسيلة المناسبة للتمييز بين التسارع الطبيعي الناتج عن النشاط البدني واضطرابات النبض التي تحتاج إلى متابعة أو علاج، مع ضرورة عدم تجاهل الأعراض غير المعتادة أو الاعتماد على معدل ضربات القلب وحده لتقييم الحالة.

القلب ضربات القلب ممارسة الرياضة تشخيص اضطرابات ضربات القلب اضطرابات ضربات القلب أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترشيحاتنا

ارشيفية

الاطفاء والإسعاف تهرع لمكان الواقعة.. انفجار وحريق داخل شقة بأكتوبر الجديدة

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية

المتهم

مشي عكس .. القبض على قائد سيارة بالإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد