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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب حراس القلعة البيضاء: مهدي سليمان الأفضل للزمالك.. والأهم الفوز بالقمة

مهدي سليمان
مهدي سليمان
باسنتي ناجي

تحدث فيتور بيريرا، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، عن مواجهة القمة 133 أمام الأهلي، مؤكدًا أن هدف الفريق الأساسي هو تحقيق الفوز.

الزمالك

وقال بيريرا، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان على قناة Modern MTI: مهدي سليمان هو الأفضل للفريق، ومن الطبيعي أن يستمر مع الزمالك".

وتابع:"الأهم بالنسبة لي في المقام الأول هو أن يفوز الزمالك".

وأوضح:"كنت سعيدًا بالعمل مع الحراس الأربعة، ولم أستطع التمييز بينهم".

واتم:" أنا فخور بماضيَّ، وبالنسبة لي الجميع متساوون وأن تكون بطلًا أمر كبير، فقد حققت البطولة قبل عامين في السعودية".

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