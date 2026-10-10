جامعة دمنهور تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد الزيادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي

تقدم الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة وكافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، وبإسم جموع مواطني محافظة البحيرة، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء الموقر، تقديرا لصدور قرار الموافقة على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة للمشروع القومي والاستراتيجي الهام لإنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، تطبيقا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وأكد "ترابيس" أن هذا القرار لا يمثل مجرد موافقة إجرائية، بل يمثل إرادة دولة، وانحيازا حقيقيا لصالح المواطن، وتتويجا لسنوات من العمل الدؤوب والجهود المخلصة للدولة المصرية في سبيل استكمال هذا الصرح الطبي والتعليمي العملاق، الذي طال انتظاره كحلم راود أبناء البحيرة لعقود طويلة.

وقال إن جامعة دمنهور إذ تثمن هذا القرار الاستراتيجي، لتتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تقديرا لدعمه اللامحدود وجهوده الحثيثة ودوره المحوري في تذليل كافة التحديات التي واجهت هذا المشروع، وإرساء ركائزه على أسس قوية وراسخة, والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرا لجهوده الدؤوبة ودعمه المستمر ورؤيته الثاقبة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتطوير بنيتها التحتية والأكاديمية، وإيمانه الراسخ بدور الجامعات الإقليمية كقاطرة حقيقية للتنمية المستدامة وبيوت خبرة وطنية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرا لدوره الوطني في إدماج هذا المشروع الحيوي ضمن أولويات الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، و أحمد كجوك وزير المالية، تقديرا لجهوده المخلصة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإتاحة التمويل، بما يعكس انحياز الدولة الدائم لاحتياجات المواطنين وحرصها على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتنمية الأقاليم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن صدور هذا القرار يمثل محطة فارقة ونقطة تحول استراتيجية كبرى في مسيرة التنمية الصحية والتعليمية بمحافظة البحيرة، وتجسيدا حقيقيا وملموسا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور يتجاوز في دلالته كونه مجرد مشروع إنشائي، ليمثل مشروعا قوميا مهما للأمن الصحي والتعليمي يخدم أكثر من سبعة ملايين مواطن، وينهي معاناة عقود من مشقة السفر وعبء الانتقال لتلقي الخدمات الطبية الدقيقة والتعليم الطبي المتقدم، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير خدمات بمعايير عالمية على أرض المحافظة.

واختتم "ترابيس" بمعاهدة الله، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وأهالي البحيرة الأوفياء، على إنجاز هذا الصرح الطبي والتعليمي الشامخ وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة، والالتزام الصارم بالإطار الزمني المحدد، ليكون منارة علمية وطبية تخدم أبناء البحيرة والوطن بأسره، وتسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.