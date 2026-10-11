بروتوكول لتأهيل الشباب وتطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات الصناعة

شهد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة قطاع خاص للأجهزة المنزلية، يستهدف تطوير برامج التدريب المهني في مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، من خلال تجهيز ورش تدريبية متخصصة والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركة، فضلًا عن إعداد الشباب للعمل بالأسواق الدولية وفقًا لاحتياجاتها.

جاء ذلك خلال تفقده للمصنع ولقاء العاملين به حيث أكد الوزير أن الدولة ووزارة العمل مستمرتان في تقديم الدعم والحماية للعمال، باعتبارهم ركيزة أساسية للإنتاج والتنمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استمرارية الإنتاج والتوسع الصناعي.

ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لثلاث سنوات، التعاون في إعداد المناهج والحقائب التدريبية، وتأهيل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإتاحة فرص عمل مناسبة لخريجي البرامج وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركة، وتنظيم ملتقيات توظيف لربط الخريجين بجهات العمل.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، وتحويل التدريب إلى فرص تشغيل حقيقية، ودعم الصناعة الوطنية.