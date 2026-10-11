استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني، اليوم / الأحد / متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن الطفل جهاد الغندور (7 سنوات) استشهد متأثرا بجروحه التي أُصيب بها يوم أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع الهوجا في معسكر جباليا.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و377 شهيدا، و175 ألفا و398 مصابا.

وأضافت المصادر أن 7 شهداء (أحدهم متأثرا بجروحه)، و28 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1488 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5 آلاف و281 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جرى انتشالهم.