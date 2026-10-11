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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النقل العراقية: ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31%

النقل العراقية: ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31%
النقل العراقية: ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31%
أ ش أ

 أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم / الأحد / ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31% بعد إنهاء ملف المناطق الجوية المحظورة.
وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الكابتن إيهاب سعد كريم - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في حركة الطيران المدني العابر للأجواء العراقية، خلال الفترة التي أعقبت إعلان إنهاء ملف المناطق الجوية المحظورة في 18 سبتمبر الماضي.
وأوضح أن متوسط حركة الطائرات العابرة للأجواء العراقية ارتفع بنحو 31% مقارنة بالفترة السابقة لإعادة فتح هذه المناطق أمام حركة الطيران المدني، فيما سجلت الحركة خلال الفترة اللاحقة ارتفاعا أكبر، متجاوزة معدلات النمو المسجلة في الأيام الأولى.
وأشار إلى أن إعادة المناطق الجوية إلى الاستخدام المدني أسهمت في تعزيز مرونة إدارة المجال الجوي العراقي، وإتاحة خيارات أوسع أمام شركات الطيران لاختيار المسارات الجوية، بما يدعم انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء العراقية.
وأضاف أن مؤشرات الحركة الجوية تتأثر، إلى جانب إدارة المجال الجوي، بعدد من العوامل التشغيلية والظروف الإقليمية، إلا أن المعطيات الحالية تعكس اتجاها إيجابيا في حركة الطيران العابر للأجواء العراقية.

وزارة النقل العراقية ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية ملف المناطق الجوية المحظورة

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