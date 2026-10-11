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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة 47 دولة.. ختام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026

معرض "الصقور والصيد السعودي الدولي 2026"
معرض "الصقور والصيد السعودي الدولي 2026"
أ ش أ

  اختتم المركز الوطني للصقور فعاليات معرض "الصقور والصيد السعودي الدولي 2026"، والذي استقبل خلال 10 أيام أكثر من 764 ألف زائر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 1446 عارضًا وعلامة تجارية من 47 دولة، وكذلك مشاركة 44 جهة حكومية تحت شعار "وجهة للجميع".

وجمع المعرض بين الصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات والتجارب الثقافية والمعرفية، ضمن برنامج متنوع استقطب الصقارين والمهتمين والمستثمرين والشركات المحلية والدولية والجمهور.

كما تضمن عروضًا فلكلورية وعسكرية، ومنطقة للحرف اليدوية والفنون التقليدية، وجلسات حوارية في التاريخ والشعر والموروث، وورشًا متخصصة في التحنيط والحرف والفنون التقليدية والرحلات والمغامرات وتجهيز المركبات والسلامة.

وشهد المعرض إقامة سباق الملواح على مدى ستة أيام، بواقع 12 شوطًا، وبجوائز إجمالية بلغت 723 ألف ريال سعودي، توزعت على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، وامتدت المنافسات لمسافة 200 متر، وشملت ستة أنواع من فروخ الصقور.

وسجّل مزاد الصقور المنغولية، المقام للعام الثاني ضمن فعاليات المعرض، رقمًا بارزًا ببيع صقر من فئة "حر فرخ" بمبلغ مليون و400 ألف ريال سعودي، ليصبح الأغلى في تاريخ المزاد، وتجاوزت مبيعاته 7 ملايين ريال.

كما ضمت منطقة أسلحة الصيد والذخائر والإكسسوارات، الأولى من نوعها في المملكة، أكثر من خمسة آلاف منتج تمثل أكثر من 181 علامة تجارية عالمية، وتنوعت بين أسلحة الصيد والرماية والأسلحة الهوائية والذخائر والإكسسوارات ومستلزمات السلامة والتخزين والصيانة والتدريب.

واحتفى المعرض هذا العام بحي الطريف التاريخي، المسجل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، ضمن مبادرته السنوية للتعريف بالمواقع السعودية المدرجة في القائمة، بعد استضافة واحة الأحساء عام 2024، ومنطقة حمى الثقافية بنجران عام 2025.

وأقيم المعرض على مساحة بلغت 200 ألف متر مربع، وضم مجموعة واسعة من الفعاليات والمناطق والتجارب، شملت "صقار المستقبل"، ومتحف "شلايل"، وعالم المحنطات، وفعالية الدعو، والصيد البحري، والهايكنق، والسفاري، والسوق الشعبي، وركوب الخيل والهجن، والدفع الرباعي، وتجربة المقناص، والرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والنارية والافتراضية.

ومع اختتام المعرض هذا العام، يبدأ المركز الوطني للصقور اعتبارًا من اليوم، الاستعدادات المبكرة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2027، للعمل على تطويره وتعزيز تجربة الزوار والعارضين والمشاركين.

وتتواصل فعاليات المركز عبر مزاد المركز الذي يستقبل صقور الطرح المحلي حتى 30 نوفمبر المقبل، فيما تستعد منظومة الصقارة للمحطة المقبلة مع مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة صقارين من داخل المملكة وخارجها في مسابقتي الملواح والمزايين.

المركز الوطني للصقور معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

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