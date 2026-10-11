باللافتات.. جماهير الأهلي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر قبل مواجهة الزمالك| صور

أحيت جماهير النادي الأهلي ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، قبل انطلاق مباراة القمة 133 أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

ورفعت جماهير القلعة الحمراء مجموعة من اللافتات التي استحضرت خلالها مواقف النادي الأهلي ودوره خلال حرب أكتوبر، في لفتة احتفالية تزامنًا مع ذكرى النصر، وذلك قبل صافرة بداية المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وجاءت من بين اللافتات التي رفعتها الجماهير الأهلاوية عبارة: «الأهلي يطالب بتحويل النادي إلى مركز لتدريب المقاومة الشعبية»، إلى جانب لافتة أخرى حملت عنوان: «8 آلاف أهلاوي يتبرعون بالدم في حرب أكتوبر».

كما تضمنت الرسائل الجماهيرية لافتة تشير إلى زيارة النادي الأهلي للجبهة واستضافته أبطال حرب أكتوبر، في استعادة لمحطات تاريخية مرتبطة بالنادي خلال تلك الفترة.

ولفتت اللافتات الأنظار في مدرجات استاد القاهرة الدولي قبل انطلاق القمة 133، التي تجمع الأهلي والزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، وسط حضور جماهيري وترقب كبير لأحداث المباراة.

وتأتي هذه اللفتة من جماهير الأهلي بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، التي تمثل محطة بارزة في التاريخ المصري، حيث حرص المشجعون على التعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة من خلال رسائل ولافتات داخل المدرجات.