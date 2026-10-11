جماهير الأهلي تبرز دور ناديها في حرب أكتوبر قبل القمة 133

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لجماهير النادي الأهلي من استاد القاهرة وهي ترفع لافتات وطنية تخلد مساهمات النادي وأبطاله في حرب أكتوبر 1973، قبل لقاء القمة 133 أمام الزمالك.

وظهرت في الصور المتداولة من المدرجات لافتات "الأهلي عندي بالحياة" و "أعظم نادي في الكون" وسط حضور جماهيري غفير، في لفتة وطنية من الجمهور الأحمر .

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

وشهدت مباريات الأهلي والزمالك مواقف عديدة على مر التاريخ.

ومن أبرز هذه المواقف قصة أقصر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بصافرة حكم أجنبي بعد 4 دقائق فقط من انطلاقها.

بدأت هذه الواقعة بمباراة الأهلي والزمالك يوم 9 أبريل 1999 على استاد القاهرة الدولي، في قمة الدوري المصري لموسم 1998-1999 بصافرة الحكم الفرنسي مارك باتا.