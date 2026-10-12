هشام عكاشة: استغلال أصول البنوك يحقق عائدًا استثماريًا ويدعم التنمية

عرضت القناة الأولى بث مباشر لمشاهدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية.

وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن للبنك دورًا أصيلًا في الوساطة المالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والاستثمارات، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن صفقة بيع 415 فدانًا من أرض الشركة المصرية للأصول، المملوكة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري، بمنطقة جرين لاند، تُعد خطوة إيجابية نحو استغلال الأصول المملوكة للبنوك وتحقيق عائد استثماري مميز.

كما أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه تم بيع 415 فدانًا لشركة ذات سمعة مميزة، مشيرًا إلى أن البنك يثق في قدرة الشركة على استغلال هذه الأرض الاستغلال الأمثل.

وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الدعم المصرفي، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد والمساهمة في توفير فرص العمل.