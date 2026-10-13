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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في 4 كليات.. استمرار الندوات التوعوية بجامعة قناة السويس لتعزيز قيم المواطنة

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

تتواصل فعاليات المبادرة الأولى لمنطقة وعظ الإسماعيلية بجامعة قناة السويس، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية التي شملت كليات العلوم والسياحة والفنادق والألسن والزراعة، مع استمرار تنفيذها تباعًا بجميع كليات الجامعة.

وذلك تعزيزًا لقيم المواطنة والانتماء الوطني، وترسيخًا لمبادئ التسامح والاعتدال والوعي الديني الصحيح، وتنميةً لوعي الطلاب بدورهم في المجتمع ومسؤوليتهم تجاه الوطن

وتُقام سلسلة الندوات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام للدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار التعاون بين الجامعة ومنطقة وعظ الإسماعيلية لنشر الوعي وترسيخ القيم الوطنية والدينية لدى الطلاب.

وشهدت كلية العلوم تنظيم إحدى الندوات بإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية، والدكتور الشاذلي عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، وفضيلة الشيخ جمال عباس مرسي مدير الدعوة ومنسق الندوات والمبادرة.

كما نُظمت ندوة بكلية السياحة والفنادق، بإشراف الدكتورة فاتن العليمي، والدكتور حاتم رضوان، وبمشاركة الشيخ محمد ممتاز أبو العنين الموجه العام بمنطقة وعظ الإسماعيلية، والشيخ محمد جمال عرندس الواعظ الأول بالمنطقة.

وفي كلية الألسن، أُقيمت الندوة بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة فضيلة الشيخ هاني عبد العليم علام مدير التوجيه بمنطقة الوعظ، وفضيلة الشيخ محمود عاشور الواعظ الأول بالمنطقة.

وامتدت فعاليات المبادرة إلى كلية الزراعة، بإشراف الدكتور محمود فرج عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة فضيلة الشيخ أحمد السيد عبد الحميد مدير عام الوعظ، والشيخ أحمد السيد كحنت الواعظ العام بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

وتستمر سلسلة الندوات التوعوية تباعًا بجميع كليات جامعة قناة السويس، بما يتيح وصول رسائل المبادرة إلى الطلاب بمختلف التخصصات، وتعزيز الحوار حول قيم المواطنة والانتماء والوعي الديني والوطني، وترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية، بما يدعم قيم الانتماء الوطني ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

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