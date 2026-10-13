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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات لعامل استدرج صغيرة بثمار النبق واعتدى عليها في الوادي الجديد

محكمة الخارجة
محكمة الخارجة
منصور ابوالعلمين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، بمعاقبة عامل يبلغ من العمر 47 عامًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانته باستدراج طفلة تبلغ 9 سنوات إلى سطح منزله والاعتداء عليها، بدائرة قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء الحكم في القضية رقم 726 لسنة 2026، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة وتحريات أمنية كشفت ملابسات استدراج الطفلة باستخدام ثمار النبق.

السجن المشدد 7 سنوات لعامل استدرج صغيرة بثمار النبق واعتدى عليها في الوادي الجديد.

وتعود أحداث القضية إلى 27 يناير 2026، عندما تلقى قسم شرطة الخارجة بلاغًا من والد الطفلة، اتهم فيه العامل «ح. م. ح»، 47 عامًا، باستدراج ابنته إلى منزله والاعتداء عليها.

وكشفت الطفلة، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها كانت تجمع ثمار النبق من أسفل شجرة أمام منزل المتهم، عندما طلب منها الصعود إلى سطح منزله، موهمًا إياها بإعطائها المزيد من الثمار.

وأضافت الطفلة أنها استجابت لطلبه، وبعد صعودها قدم إليها بعض ثمار النبق، قبل أن يفاجئها بالإمساك بها والاعتداء عليها بالقوة.

وأجرى النقيب أحمد عبد الرحمن، معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، التحريات اللازمة، التي خلصت إلى صحة الواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.


 وكشفت التحريات أن المتهم استخدم ثمار النبق وسيلة لاستدراج الطفلة إلى سطح المنزل، قبل الاعتداء عليها، وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المجني عليها، وفحصت التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بخطف الطفلة بطريق التحايل، بعدما استدرجها إلى منزله بزعم تقديم ثمار النبق، ثم الاعتداء عليها بالقوة وتقييد حركتها وأحال المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاسبته عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة حيث صدر الحكم بالسجن المشدد.

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