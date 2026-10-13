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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لم نتلقَّ تحذيرًا مبكرًا.. زيلينسكي يوجه اتهامًا لشركاء أوكرانيا بعد الضربات الروسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده بعدم تقديم تحذير مبكر بشأن الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف ليلًا، مؤكدًا أن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الروسية يمكن أن تسهم في إنقاذ الأرواح ومنع سقوط ضحايا.

وقال زيلينسكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس» الثلاثاء، إن روسيا استخدمت أكثر من 100 سلاح مختلف خلال الهجمات الليلية، من بينها صواريخ باليستية، استهدفت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تتلقَّ إنذارًا مبكرًا من شركائها بشأن الهجوم، مشددًا على أن سرعة الحصول على معلومات بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية تمثل عاملًا أساسيًا في حماية المدنيين.

زيلينسكي: روسيا لم تلتزم بوقف ضربات الطاقة

وفي تعليقه على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين موسكو وكييف، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تنفذ ضربات على مصافي النفط الروسية أو قطاع الطاقة الروسي عمومًا خلال اليومين التاليين للإعلان.

واتهم روسيا بمواصلة استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأوكرانية، معتبرًا أن الهجمات تمثل إشارة واضحة إلى عدم استعداد موسكو لوقف ضرباتها.

وأكد زيلينسكي أن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد لا يزال قائمًا، داعيًا إلى ممارسة ضغط فعال على روسيا، ومشددًا على أن إنهاء الحرب يتطلب إقناع الطرف المعتدي بأنه لن يتمكن من إطالة أمد الصراع.
 

كما حذر من أن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لروسيا، أو إبطاء المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، أو تقليص قدرة كييف على حماية المدنيين من الصواريخ الباليستية، لن يسهم في تحقيق السلام.

إصابة في كييف وإسقاط 88 مسيرة روسية

وفي تطورات الهجوم الليلي، أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إصابة شخص واحد جراء غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًا في حي دارنيتسكي بالعاصمة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 88 طائرة مسيرة من أصل 108 طائرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما أفادت القوات الجوية الروسية بإطلاق خمسة صواريخ باليستية من طراز «إسكندر-إم/إس-400» باتجاه أوكرانيا من منطقة بريانسك الحدودية.

كييف تؤكد استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن كييف لا تزال تتلقى معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة، رغم التأخر في صدور إنذار الغارة الجوية المرتبطة بالهجوم الأخير.

وقال سيبيها، خلال مشاركته في منتدى وارسو الأمني في بولندا، إن التعاون الاستخباراتي مع الجانب الأمريكي مستمر، موضحًا أن تأخر الإنذار يرتبط بطبيعة الأسلحة التي استخدمتها روسيا.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مبعوثين أمريكيين أثاروا خلال محادثات مع مسؤولين أوكرانيين يوم الجمعة احتمال قطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، إذا لم تستجب لتحذيرات واشنطن بشأن وقف الضربات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الروسية الصواريخ الباليستية الروسية روسيا أوكرانيا قطاع الطاقة بين موسكو وكييف

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