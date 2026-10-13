ضبط 154 كيلو لحوم غير صالحة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، ضبط 154 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت الأسواق ومنافذ تداول السلع الغذائية بمدينة الخارجة، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين والتصدي للمخالفات التموينية والصحية.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، حيث نفذت مديرية الطب البيطري بالمحافظة الحملة بالتعاون مع إدارة تموين الخارجة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط الكميات المخالفة.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما شددت محافظ الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لكافة الممارسات المخالفة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.