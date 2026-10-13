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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستعيد خدمات دين هويسين قبل مواجهة روما

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

يواصل ريال مدريد استعداداته في مركز تدريبات فالديبيباس، قبل السفر إلى العاصمة الإيطالية روما، لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسط تطورات مهمة في الحالة البدنية لعدد من لاعبي الفريق الملكي.

واستعاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خدمات المدافع دين هويسين، الذي عاد إلى حسابات الفريق بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام فياريال بسبب الإيقاف، بينما يترقب الجهاز الفني عودة إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

22 لاعبًا يشاركون في تدريبات ريال مدريد

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، شهدت تدريبات ريال مدريد مشاركة 22 لاعبًا متاحًا، في إطار التحضيرات للمواجهة الأوروبية المقبلة، بينما غاب حارسا المرمى تيبو كورتوا وأندري لونين عن الحصة التدريبية.

وشهد المران أيضًا عودة إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي إلى أجواء التدريبات الجماعية، في تطور إيجابي للفريق الملكي، رغم التوقعات بعدم جاهزيتهما للمشاركة في مواجهة روما المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني أن يستعيد اللاعبان كامل جاهزيتهما البدنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خيارات إضافية لتعزيز الخط الخلفي، مع توالي المباريات في مختلف المسابقات.

مورينيو يتمسك بطريقته المعتادة قبل المباريات الأوروبية

واستعاد مورينيو عادته السابقة في التحضير للمباريات الأوروبية، من خلال خوض التدريبات في مدريد قبل السفر إلى المدينة التي تستضيف المباراة، مع الاكتفاء بعقد المؤتمر الصحفي الإلزامي في ملعب الفريق المنافس.

وبحسب التقرير، لم يستعن المدرب البرتغالي بأي لاعب من فريق الشباب خلال الحصة التدريبية الأخيرة، في ظل توافر عدد كافٍ من لاعبي الفريق الأول للمشاركة في الاستعدادات.

ويأتي هذا النهج ضمن التحضيرات التي يعتمد عليها مورينيو قبل المواجهات الأوروبية، إذ يفضل استكمال الجزء الأكبر من العمل الفني والتكتيكي في مركز تدريبات الفريق قبل الانتقال إلى ملعب المباراة.

دين هويسين يعود إلى حسابات ريال مدريد أمام روما

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة المدافع دين هويسين، مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام فياريال، بعدما غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف الناتج عن حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة الديربي.

وتمنح عودة هويسين الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في مركز قلب الدفاع، خاصة مع استمرار معاناة ريال مدريد من نقص الخيارات المتاحة في هذا المركز، وهو ما يجعل تحديد التشكيل الدفاعي للمواجهة المقبلة من أبرز الملفات التي تشغل المدرب البرتغالي.

ويحظى المدافع، الذي سبق له اللعب مع بورنموث، بثقة كبيرة من مورينيو، الذي يرى فيه أحد العناصر القادرة على تقديم الإضافة للخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

مورينيو أمام قرار حاسم بشأن ثنائي قلب الدفاع

وبات على مورينيو تحديد ثنائي قلب الدفاع الذي سيعتمد عليه أمام روما، في ظل وجود أنطونيو روديجر ودين هويسين وإبراهيما كوناتي ضمن الخيارات المتاحة.

وتفرض هذه الاختيارات على المدرب المفاضلة بين العناصر الجاهزة، مع مراعاة الجوانب البدنية والفنية، فضلًا عن أهمية تحقيق التوازن الدفاعي أمام منافس يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل غياب بعض العناصر الدفاعية، وهو ما يجعل الاختيار النهائي لثنائي قلب الدفاع من القرارات المؤثرة في استعدادات ريال مدريد للمواجهة الأوروبية.

ميليتاو وراؤول أسينسيو ضمن قائمة المصابين

وبحسب التقرير، لم يتبق في قائمة المصابين من لاعبي ريال مدريد سوى إيدير ميليتاو وراؤول أسينسيو، بينما يواصل فيرland ميندي العمل من أجل العودة إلى المشاركة في المباريات.

ورغم عودة ميليتاو وميندي إلى التدريبات الجماعية، فإن عدم توقع مشاركتهما أمام روما يعني أن مورينيو سيحتاج إلى الاعتماد على العناصر المتاحة حاليًا، لحين اكتمال جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لخوض اختبار أوروبي جديد أمام روما، وسط رغبة في مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا بنتيجة إيجابية، مع ترقب القرار النهائي لمورينيو بشأن التشكيل الأساسي والخيارات الدفاعية التي سيعتمد عليها في اللقاء.

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