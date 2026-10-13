موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية إلى ملعب الأولمبيكو، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة القارية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهة بين الفريقين.

ونستعرض في التقرير التالي موعد مباراة روما وريال مدريد، والقنوات الناقلة، واسم المعلق على اللقاء.

موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة روما وريال مدريد، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر نقل مواجهة روما وريال مدريد عبر شاشاتها.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء من خلال القناة الناقلة التي تخصصها الشبكة للمباراة، وفقًا لجدول البث المعلن.

معلق مباراة روما وريال مدريد

أسندت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على مباراة روما وريال مدريد إلى المعلق خليل البلوشي، الذي يتولى وصف أحداث المواجهة المرتقبة ضمن منافسات البطولة الأوروبية.