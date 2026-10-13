جامعة قنا تبحث آليات استثمار الأصول الجامعية بصورة أكثر كفاءة لتعظيم الموارد الذاتية



أكد نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد سعيد عبدالله، أهمية تبني آليات مؤسسية فعالة لإدارة الأصول الجامعية واستثمارها بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للجامعة وتنويع مصادر دخلها، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والاستدامة المالية، في إطار الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور طروب طلبه أمين الجامعة والعديد من القيادات الإدارية لمناقشة آليات استثمار منشآت الفعاليات والمناسبات بالجامعة، وبحث سبل تنظيم إتاحتها للتأجير وفق ضوابط وآليات محددة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الجامعية ويدعم موارد الجامعة الذاتية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بحث الأطر التنظيمية والمالية المقترحة لإدارة عمليات الحجز والتأجير، ووضع آليات واضحة تضمن كفاءة التشغيل وحسن استغلال المنشآت بمختلف سعاتها وتجهيزاتها، مع الحفاظ على جاهزيتها وتحديد الضوابط المنظمة للاستفادة منها، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات الجهات الراغبة في استضافة فعالياتها وتعظيم العائد من الإمكانات المتاحة.