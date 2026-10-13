وزير الدفاع الألماني: ترامب يواجه ضغوطا سياسية داخلية شديدة قبيل انتخابات التجديد النصفي

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواجه ضغوطًا سياسية داخلية شديدة، معتبرًا أن تهديداته ينبغي النظر إليها في سياق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المرتقبة.

ونقلت شبكة «دويتشه فيله» عن بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قوله خلال مؤتمر لأرباب العمل في برلين إن ترامب بات في موقف سياسي حرج، مضيفًا أن ظهره «إلى الحائط» فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للبلاد.

وأوضح بيستوريوس أن التاريخ يُظهر أن القادة الذين يواجهون ضغوطًا داخلية يسعون إلى استغلال الفرص الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الاستراتيجية ستأتي بنتائج عكسية.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وقد تؤثر نتائج الانتخابات بصورة كبيرة على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته السياسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

جاءت تصريحات بيستوريوس تعليقًا على دعوة ترامب إلى استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإعلانه التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتوريد الديزل إلى الولايات المتحدة.