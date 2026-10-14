نقابة المهندسين بالإسماعيلية تستضيف فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ26

استضافت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين، وسط أجواء فنية وثقافية مميزة، وذلك في إطار دورها في دعم الحركة الثقافية والفنية، واستضافة الفعاليات التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي بمحافظة الإسماعيلية.

شهدت الفعاليات حضور المهندس محمد عبد الرحمن سليمان، نقيب مهندسي الإسماعيلية، وماهر كمال، مستشار محافظ الإسماعيلية للثقافة ورئيس المهرجان، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النقابة، إلى جانب حضور من المهندسين وأسرهم ومحبي الفنون والثقافة.

وتضمنت عروض الأمسية مشاركات فنية متنوعة من الأردن ولبنان، إلى جانب فرق ذوي الهمم والهيئة، في مشهد يعكس ثراء الفنون الشعبية وقدرتها على مد جسور التواصل بين الثقافات، ويؤكد أهمية إتاحة المساحات أمام مختلف الفرق الفنية للتعبير عن إبداعاتها.

وجاءت استضافة الفعاليات بتنظيم لجنة العلاقات العامة والإعلام بنقابة المهندسين بالإسماعيلية، في إطار جهود النقابة لتعزيز دورها المجتمعي، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية، والمساهمة في إبراز المكانة الثقافية والسياحية لمحافظة الإسماعيلية.

وتواصل نقابة المهندسين بالإسماعيلية استضافة فعاليات المهرجان بحديقتها، ضمن برنامج حافل بالعروض الفنية التي تجمع ثقافات الشعوب على أرض الإسماعيلية، وتمنح أعضاء النقابة وأسرهم وأبناء المحافظة فرصة للاستمتاع بفنون وتراث مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات المهرجان بحديقة نقابة المهندسين بالإسماعيلية حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، حيث تستقبل النقابة المزيد من العروض الفنية المتنوعة التي تقدمها فرق من مختلف دول العالم ومحافظات مصر، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، في أجواء تجمع بين أصالة التراث وروعة الفن الشعبي.