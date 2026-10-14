اليابان تطالب روسيا بتوضيحات بشأن احتجاز صحفي ياباني وتدعو إلى معاملته بإنصاف

طالبت اليابان روسيا بتقديم معلومات عاجلة بشأن تقارير عن احتجاز صحفي ياباني في جزيرة سخالين بأقصى الشرق الروسي، للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس، مؤكدة ضرورة ضمان معاملته معاملة إنسانية وعادلة.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال اجتماع لإحدى لجان البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، إن طوكيو تطالب موسكو بمراعاة الاعتبارات الإنسانية وضمان المعاملة العادلة والمنصفة للصحفي، إذا تأكد احتجازه بالفعل.

وأضاف موتيجي أن الحكومة اليابانية تعمل على التحقق من ملابسات الاحتجاز والحالة الصحية للصحفي ووضعه الحالي، مشيرًا إلى أن طوكيو ستتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم مطالب إضافية إلى الجانب الروسي، لضمان توفير الحماية الكاملة للمواطنين اليابانيين.

وكانت وكالة الأمن الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، احتجاز صحفي ياباني يعمل بصحيفة "هوكايدو شيمبون"، المعروفة بتغطيتها المكثفة للقضايا المتعلقة بالجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

من جانبها، أكدت الصحيفة أن سلامة صحفييها تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق من تفاصيل الواقعة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلًا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الصحفي، الذي يعمل بمكتب الصحيفة في مدينة يوجنو-ساخالينسك بجزيرة سخالين، يُشتبه في عمله لصالح الاستخبارات اليابانية وجمع معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية الروسية.

وأضافت الوكالة أن الصحفي نُقل إلى موسكو ووُضع قيد الاحتجاز، فيما فتح جهاز التحقيق التابع للأمن الروسي قضية جنائية ضده، وأفادت وسائل إعلام روسية بأن محكمة في موسكو وافقت على احتجازه لمدة شهرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات اليابانية الروسية توترًا على خلفية النزاع على الأراضي والعقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو في أعقاب عملياتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، بالتزامن مع تشديد السلطات الأمنية الروسية إجراءاتها بحق صحفيين من دول فرضت عقوبات على روسيا.