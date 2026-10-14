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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. أول ظهور للحاج خالد الشحات مكتشف القطع الأثرية بقرية بهبيت الحجارة بالغربية

مكتشف اثار بهبيت الحجارة بسمنود
مكتشف اثار بهبيت الحجارة بسمنود
الغربية أحمد علي

أعلن الحاج خالد شحات مكتشف القطع الأثرية بالغربية، اليوم، عن اكتشافه يوم الخميس الماضي أثناء حرث أرضه التي تقع علي مساحة 350 م2، قطعا أثرية حجرية تشبه رأس تمثال الفرعوني، قائلا: "حياتي فدي وطننا وتحيا مصر".

رسالة مكتشف قطع أثرية في مصر 

واضاف “شحات”: “تواصلت مع الجهات المعنية بتفتيش الآثار بمنطقة معبد بهبيت الحجارة والمجلس الأعلى للآثار وفعلا تحركوا علي الفور وشكرا لتعاونهم معي في خدمة بلدنا”.

لازم نوعي شباب مصر

وأشار المواطن مكتشف القطع الأثرية بمحض الصدفة، إلى أنه قدم كل مقتنيات أرضه لمسئولي الآثار حال دفعهم بلجان التفتيش والحفريات، مضيفا: "لازم شباب مصر يحافظوا علي هوية وثروات بلدنا " .

تفاصيل الواقعة 

من جانبه كشف عبد المنصف خليل، مدير عام آثار الغربية، تفاصيل العثور على قطع أثرية بقرية بهبيت الحجارة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، موضحًا أن الاكتشاف بدأ عندما عثر أحد المواطنين على القطع أثناء العمل في زراعة أرضه المجاورة للمنطقة الأثرية بالقرية، ليسارع بإبلاغ الجهات المختصة.

تحرك عاجل 

كما وجه مدير عام آثار الغربية الشكر للمواطن على أمانته وحرصه على إبلاغ الجهات الأثرية فور العثور على القطع، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية في حماية الآثار والحفاظ على التراث الحضاري المصري.

تمثالان ملكيان وقطعة تحمل نقوشًا أثرية

وأوضح خليل أن المكتشفات تضم رأسًا لتمثال ملكي للملك رمسيس الثاني، إلى جانب تمثال آخر يُشتبه في أنه يعود إلى الملك نفسه، فضلًا عن قطعة حجرية تحمل نقوشًا أثرية، وبحسب التفاصيل التي أعلنتها الجهات الأثرية، فإن الرأس المكتشفة يبلغ ارتفاعها نحو 1.60 متر، ويظهر الملك مرتديًا التاج المزدوج، بينما يبلغ طول الجزء الأكبر من التمثال الثاني نحو 2.40 متر. كما عُثر على كتلة من الجرانيت الوردي تحمل نقوشًا هيروغليفية تتضمن ألقابًا ملكية لرمسيس الثاني.

لجنة أثرية لمراجعة تفاصيل الكشف

وأضاف مدير عام آثار الغربية أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة التفاصيل الكاملة المتعلقة بالواقعة والمكتشفات الأثرية، وفحص المعلومات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكد أن الإعلان عن أي تفاصيل أو نتائج رسمية إضافية سيكون من خلال وزارة السياحة والآثار، في إطار الالتزام بالإجراءات العلمية المتبعة في فحص القطع الأثرية وتوثيقها وتحديد طبيعتها وأهميتها التاريخية.

تبادل المعلومات 

ويبرز هذا الاكتشاف أهمية سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند العثور على أي شواهد أثرية، بما يتيح التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والعلمية اللازمة، ويضمن الحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري المصري.

استمرار أعمال الحفائر في بهبيت الحجارة

يأتي الكشف في منطقة بهبيت الحجارة، التي تُعد من المواقع الأثرية المهمة بمحافظة الغربية، وتضم بقايا معبد أثري كبير مخصص لعبادة الإلهة إيزيس، إلى جانب كتل وعناصر معمارية حجرية تعكس الأهمية التاريخية للمنطقة، وتتواصل أعمال الحفائر والدراسات الأثرية بالموقع للكشف عن مزيد من العناصر، وفحص العلاقة بين القطع المكتشفة وسياقها الأثري، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن تاريخ المنطقة وتطورها المعماري في مصر القديمة.

اخبار محافظة الغربية مكتشف الآثار بهبيت الحجارة سمنود

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