كمال أبو رية يستحضر بطولات قادة وجنود أكتوبر بالذكاء الاصطناعي.. حكايات صنعت النصر من التخطيط إلى التضحية

سلط الفنان كمال أبو رية الضوء على صفحات مضيئة من تاريخ العسكرية المصرية، مستعرضًا بطولات عدد من قادة وجنود حرب أكتوبر 1973، في مشهد تمثيلي جمعه بمجموعة من الأطفال، واستعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقريب الأحداث التاريخية إلى أذهان الأجيال الجديدة، والتعريف بالشخصيات التي أسهمت في تحقيق الانتصار واستعادة الأرض.

وجاءت هذه الفقرة ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، التي أُقيمت بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حيث امتزج الأداء التمثيلي بالتقنيات الحديثة في عرض تفاعلي استهدف إبراز معاني البطولة والانتماء الوطني، والتأكيد على أن النصر لم يكن وليد الشجاعة وحدها، بل جاء نتيجة إعداد عسكري دقيق، ورؤية استراتيجية، وأفكار مبتكرة، وتضحيات قدمها رجال القوات المسلحة في مختلف ميادين القتال.

كمال أبو رية: نصر أكتوبر جمع بين قوة المقاتل وعبقرية التخطيط

واستهل أبو رية حديثه مع الأطفال بالتأكيد على أن الحروب لا تُحسم بالقوة البدنية وحدها، وإنما تحتاج إلى عقول قادرة على التخطيط، وقيادات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة، وجنود ينفذون المهام بإيمان راسخ بقدرتهم على تحقيق النصر.

واستعرض المشهد عددًا من النماذج العسكرية التي ارتبطت بحرب أكتوبر، موضحًا كيف تكاملت أدوار القيادة العامة ورئاسة الأركان والقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوات المشاة، في معركة جسدت قدرة الجيش المصري على تجاوز العقبات وتحويل الاستعداد والتخطيط إلى إنجاز عسكري تاريخي.

وأكد العرض أن استعادة الكرامة الوطنية لم تكن مسؤولية قائد واحد أو سلاح بعينه، بل كانت حصيلة عمل جماعي شارك فيه قادة وضباط وجنود، لكل منهم دور محدد في تنفيذ المهام وتحقيق أهداف المعركة.

أحمد إسماعيل وسعد الدين الشاذلي.. إدارة المعركة وصناعة خطة العبور

وتناول المشهد الدور المحوري للفريق أول أحمد إسماعيل، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، في إدارة العمليات العسكرية ومتابعة تنفيذ خطة العبور، في واحدة من أهم المواجهات التي خاضتها القوات المسلحة المصرية.

وسلط أبو رية الضوء على طبيعة المسؤولية التي تحملها أحمد إسماعيل خلال الحرب، وما تطلبته من قدرة على إدارة المعركة والتعامل مع تطوراتها، واتخاذ القرارات التي تدعم تقدم القوات وتحافظ على تماسكها في مواجهة التحديات الميدانية.

كما استعرض دور الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، في الإعداد العسكري للمعركة ووضع التصورات العملياتية التي أسهمت في نجاح عبور قناة السويس، مع التركيز على أهمية دراسة طبيعة الأرض، وتحديد الأهداف، وتحقيق عنصر المفاجأة، وتنسيق حركة القوات.

وقدم المشهد للأطفال صورة عن العلاقة بين القيادة والتخطيط والتنفيذ، موضحًا أن عبور القناة في السادس من أكتوبر 1973 كان نتيجة استعداد طويل وتكامل بين مختلف مستويات القيادة والقوات المشاركة في العمليات.

فؤاد ذكري ومحمد علي فهمي.. أدوار حاسمة وراء تقدم القوات

وامتدت الحكايات إلى دور القوات البحرية، من خلال استعراض جهود الفريق فؤاد ذكري، قائد القوات البحرية خلال حرب أكتوبر، وما نفذته القوات البحرية المصرية من مهام لدعم العمليات العسكرية وتأمين المصالح المصرية في البحر.

وتطرق العرض إلى العمليات المرتبطة بمضيق باب المندب، والجهود التي استهدفت تقييد حركة الإمدادات البحرية المتجهة إلى إسرائيل، بما عكس أهمية الجبهة البحرية في إدارة الحرب، وعدم اقتصار المواجهة على مسرح العمليات في سيناء وقناة السويس.

وفي السياق نفسه، أبرز أبو رية دور اللواء محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي خلال الحرب، في بناء منظومة دفاعية ساعدت على حماية القوات المصرية، والحد من قدرة الطيران الإسرائيلي على العمل بحرية فوق مناطق العمليات.

وأوضح المشهد أن منظومة الدفاع الجوي، بما تضمنته من استعداد وتنظيم وتنسيق، مثلت أحد العناصر المهمة في تهيئة الظروف المناسبة لعبور القوات المصرية وتثبيت مواقعها شرق القناة، لتتكامل جهود الدفاع الجوي مع تحركات القوات البرية وبقية أفرع القوات المسلحة.

حسني مبارك والضربة الجوية.. بداية قوية لعمليات العبور

وفي استعراض دور القوات الجوية، تناول المشهد قيادة اللواء محمد حسني مبارك للقوات الجوية وقت حرب أكتوبر، والجهود التي سبقت تنفيذ الضربة الجوية الأولى مع بدء العمليات في السادس من أكتوبر.

وسلط العرض الضوء على أهمية الضربة الجوية في إطار الخطة العسكرية الشاملة، ودورها في استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية وتهيئة الظروف أمام القوات المصرية لمواصلة عمليات العبور والهجوم.

وجاء تناول هذا الدور ضمن صورة متكاملة لمختلف مراحل المعركة، التي اعتمد نجاحها على التوقيت والتنسيق بين القوات الجوية والبرية والمدفعية والدفاع الجوي، بما يؤكد أن نتائج العمليات العسكرية ارتبطت بترابط المهام وتوزيع الأدوار وفق خطة محددة.

باقي زكي يوسف.. ابتكار مصري تجاوز عقبة خط بارليف

ومن أبرز المحطات التي توقف عندها المشهد قصة الضابط المهندس باقي زكي يوسف، صاحب فكرة استخدام مضخات المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف، الذي مثل عقبة كبيرة أمام تقدم القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس.

واستعرض أبو رية كيف تحولت الفكرة إلى حل عملي أسهم في تسريع إزالة أجزاء من الساتر الترابي، وفتح ممرات سمحت بمرور القوات والمعدات، بدلًا من الاعتماد على وسائل تقليدية أكثر صعوبة وتكلفة في التعامل مع التحصينات الترابية.

وركز العرض على أن قيمة هذه التجربة لا تقتصر على نجاحها العسكري، بل تمتد إلى ما تعكسه من قدرة على التفكير خارج الحلول المعتادة، وتوظيف الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات الكبيرة.

ووجه أبو رية رسالة إلى الأطفال مفادها أن المشكلات مهما بدت معقدة يمكن الوصول إلى حلول لها من خلال التفكير والبحث والابتكار، مستشهدًا بالتجربة التي أثبتت أن الفكرة المدروسة قد تكون عنصرًا حاسمًا في تغيير مسار الأحداث.

محمد عبد العاطي.. نموذج للمقاتل الذي واجه الدبابات الإسرائيلية

وتطرق المشهد إلى قصة الرقيب أول محمد عبد العاطي، المعروف بلقب «صائد الدبابات»، الذي ارتبط اسمه ببطولات المواجهة المباشرة مع القوات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر، بعدما استخدم الصواريخ المضادة للدبابات في استهداف عدد من الدبابات المعادية.

واستعرض أبو رية هذه التجربة باعتبارها نموذجًا لما تحلى به المقاتل المصري من شجاعة وثبات وقدرة على تنفيذ مهمته في ظروف قتالية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن البطولة الفردية اكتسبت قيمتها من ارتباطها بالهدف الجماعي المتمثل في حماية القوات ودعم تقدمها.

وأكد العرض أن الانتصار لم يكن نتاج قرارات القيادات وحدها، وإنما تحقق أيضًا بفضل الجنود وضباط الصف الذين واجهوا المخاطر على أرض المعركة، ونفذوا المهام الموكلة إليهم بإصرار، في إطار خطة عسكرية متكاملة.

محمد زرد وإبراهيم عبد التواب.. بطولات في قلب المواجهة

كما استحضر المشهد بطولة الرائد محمد زرد، أحد أبطال الجيش الثالث الميداني، ودوره في اقتحام النقطة الحصينة رقم 149 ضمن تحصينات خط بارليف، مقدمًا قصته باعتبارها مثالًا على تحمل القادة للمسؤولية والتقدم في مواجهة المخاطر لإنجاز المهمة العسكرية.

وتوقف العرض كذلك عند إبراهيم عبد التواب، قائد الكتيبة التي ارتبط اسمها بملحمة كبريت، مسلطًا الضوء على صمود رجالها في موقعهم خلال فترة الحصار، وما واجهوه من ظروف قاسية ومحاولات لاستعادة الموقع.

وعكست قصة كبريت جانبًا من قدرة القوات المصرية على التمسك بالمواقع الحيوية ومواصلة المقاومة رغم صعوبة الإمدادات والظروف الميدانية، لتصبح هذه الملحمة إحدى المحطات التي ارتبطت بمعاني الصمود والإصرار خلال حرب أكتوبر.

وقدم أبو رية هاتين القصتين للأطفال في سياق التأكيد على أن تاريخ الحروب لا يُكتب فقط من خلال التحركات الكبرى للجيوش، وإنما أيضًا عبر مواقف إنسانية وعسكرية لرجال واجهوا ظروفًا استثنائية، وقدموا تضحيات كبيرة من أجل تنفيذ واجبهم.

ناجي الجندي ومحمد حسين طنطاوي.. معارك حاسمة على الجبهة الشرقية

وشمل العرض نماذج أخرى من أبطال حرب أكتوبر، من بينهم المقدم أركان حرب ناجي الجندي، ضمن القيادات التي ارتبطت بعمليات الجيش الثاني الميداني والقتال على الجبهة الشرقية.

كما تناول دور المقدم محمد حسين طنطاوي، قائد الكتيبة 16 مشاة خلال الحرب، وما خاضته الكتيبة من مواجهات في منطقة المزرعة الصينية، التي شهدت قتالًا عنيفًا بين القوات المصرية والإسرائيلية.

واستعرض المشهد طبيعة المعارك التي دارت في تلك المنطقة، وما تطلبته من ثبات ميداني وتنسيق بين القوات، في ظل محاولات إسرائيلية لشن هجمات وتحقيق تقدم على الجبهة.

وسلطت هذه النماذج الضوء على أهمية أداء الوحدات القتالية الصغيرة والمتوسطة في التأثير على مسار المعارك، وعلى الدور الذي لعبه الضباط والجنود في الحفاظ على المواقع وتنفيذ المهام العسكرية تحت ضغط المواجهة.

الذكاء الاصطناعي يوثق الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة

واتسمت الفقرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الشخصيات والأحداث ضمن مشهد تمثيلي تفاعلي، بما أتاح عرض جوانب من تاريخ حرب أكتوبر بصورة تجمع بين السرد التاريخي والأداء الفني والتكنولوجيا الحديثة.

وجاء توظيف هذه التقنيات في إطار السعي إلى تقديم المحتوى الوطني والتاريخي بأساليب قادرة على جذب انتباه الأطفال، ومساعدتهم على التعرف إلى أسماء القادة والأبطال، وفهم طبيعة الأدوار التي قاموا بها خلال الحرب.

ولم يقتصر العرض على سرد الوقائع العسكرية، بل ربط بين قصص الأبطال ومجموعة من القيم، في مقدمتها الشجاعة والانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والابتكار، مع التأكيد على أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية مسؤولية تتطلب نقل التجارب التاريخية إلى الأجيال الجديدة بصورة واضحة ومؤثرة.

رسالة أبطال أكتوبر.. الوطن يستحق التضحية

وفي ختام الفقرة، شدد كمال أبو رية على أن أبطال حرب أكتوبر يمثلون جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر، وأن كثيرًا من أصحاب البطولات قد لا تكون أسماؤهم معروفة على نطاق واسع لدى الأجيال الجديدة، لكن ما قدموه من تضحيات يظل حاضرًا في ذاكرة الوطن.

وأكد أن كل موقع شهد القتال وكل شبر من أرض سيناء يحمل دلالات على ما بذله الجنود والقادة من جهد وتضحيات لاستعادة الأرض وصون كرامة البلاد.

واختتم المشهد برسالة تربوية للأطفال، مفادها أن حب الوطن لا يقتصر على الكلمات، بل يتجسد في العمل والإخلاص وتحمل المسؤولية والاستعداد لبذل الجهد من أجل حماية المجتمع، مستلهمًا من بطولات أكتوبر نموذجًا لما يمكن أن يحققه الإيمان بالهدف حين يقترن بالتخطيط والعلم والشجاعة.

وبذلك قدمت الفقرة صورة متعددة الجوانب لانتصارات أكتوبر، جمعت بين دور القيادة العسكرية وابتكار المهندسين وبطولات المقاتلين وصمود الوحدات، لتؤكد أن النصر كان حصيلة منظومة متكاملة من العمل والتخطيط والتضحية، وأن نقل هذه التجربة إلى الأجيال الجديدة يمثل إحدى الوسائل المهمة لتعزيز الوعي بتاريخ مصر وترسيخ قيم الانتماء الوطني.