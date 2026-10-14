بينهم سيميوني وتوريس ونجم عربي .. أتليتكو مدريد يعلن قائمة نجوم "ممشى الأساطير"

كشف نادي أتليتكو مدريد الإسباني رسميًا عن قائمة نجوم "ممشى الأساطير" المقام حول ملعب ميتروبوليتانو، والتي تضم 18 من أبرز النجوم المؤثرين في تاريخ النادي.

وممشى أساطير أتلتيكو مدريد هو ممر تذكاري يقع خارج ملعب رياض إير ميتروبوليتانو (معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني)، ويضم لوحات تحمل أسماء أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة تاريخية مع النادي.

1- أول الأسماء هو ألفونسو أباريسيو والذي لعب للنادي طيلة 13 موسمًا بواقع 267 مباراة وسجل 5 أهداف وهو أحد أقدم قادة الفريق وحقق رفقة أتليتكو مدريد 4 ألقاب لبطولة الدوري الإسباني.

2- أما ثاني النجوم فهو أدريانو إيسكوديرو الذي لعب للفريق على مدار 13 موسمًا بواقع 330 مباراة مسجلاً 169 هدفًا وهو أكثر لاعبي النادي تسجيلاً في بطولة الدوري برصيد 150 وهدفًا وثالث أفضل هدافيه في جميع المسابقات خلف لويس وجريزمان وحقق مع النادي بطولة الدوري عامي 1950 و 1951.

3- المغربي العربي بن مبارك والذي لعب 6 مواسم بقمصان الفريق بواقع 123 مباراة وسجل 61 هدفًا حيث وصل إلى الفريق في سن 33 عامًا وحقق مع النادي بطولة الدوري عامي 1950 و 1951.

4- إنريك كولار، لعب 16 موسمًا مع الفريق (470 مباراة وسجل 104 أهداف) وشكل ثنائية فتاكة إلى جانب صديقه بييرو في الناحية اليُسرى وحقق الفوز بالدور مرة وكأس الملك 3 مرات وكأس الكؤوس الأوروبية مرة.

5- أديلاردو رودريجز، لعب 17 موسمًا (553 مبارة و113 هدفًا) وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الفريق، وحقق 10 ألقاب 3 على صعيد الدوري و5 بطولات لكأس الملك ولقب لكأس الكؤوس الأوروبية ولقب واحد لكأس الإنتركونتيننتال.

6- لويس أراجونيس، لعب 12 موسمًا (370 مباراة وسجل 173 هدفًا) يُعد أراجونيس أحد الأشخاص المحوريين في تاريخ أتليتكو مدريد كلاعب ومدرب وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي وحقق كلاعب لقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الملك مرتين.

7- خوسيه إيلوجيو جاراتي لعب 11 موسمًا (327 مباراة وسجل 136 هدفًا) يُعد أحد أفضل المهاجمين في تاريخ أتليتكو مدريد وحصل على جائزة البيتشيشي 3 مرات وحقق لقب الدوري 3 مرات ومرتين كأس الملك ولقب كأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة.

8- خوان كارلوس أرتيتشي لعب 11 موسمًا (421 مباراة وسجل 22 هدفًا) يُعد أحد أفضل مدافعي الفريق بفضل أدائه وقيادته داخل الملعب وأحد أبرز لاعبي النادي في حقبة الثمانينات.

9- باولو فوتري، لعب 7 مواسم (215 مباراة وسجل 52 هدفًا) وانضم البرتغالي فوتري إلى أتليتكو مدريد عام 1987 وأصبح لاحقًا معشوقًا للجماهير في ملعب فيثنتي كالديرون لما يتمتع به من مهارة في المراوغة والتسجيل وشخصيته.

10- كيكو لعب 8 مواسم (278 مباراة وسجل 63 هدفًا)، انضم كيكو لصفوف أتليتكو مدريد قادمًا من قادش وكان له دور مؤثر في تتويج الفريق بالثنائية المحلية عام 1996.

11- دييجو بابلو سيميوني (5 مواسم بواقع 172 مباراة و30 هدفًا) المدرب الحالي للفريق والذي كان صاحب تأثير كبير كلاعب في حقبة التسعينيات وكان صاحب دور رئيسي في تحقيق الفريق للثنائية في موسم 1995-1996 بإحرازه هدفاً تاريخياً مع أتلتيكو مدريد ضد فريق ألباسيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني على ملعب فيسنتي كالديرون.

12- ميلينكو بانتيتش (3 مواسم 39 مباراة و36 هدفًا) جلبه المدرب "أنتيتش" من اليونان وهو لاعب مغمور لكنه سرعان ما نال محبة جماهير ملعب "كالديرون" الوفية، ولا يزال يُكرَّم بتقديم باقة من الزهور له في كل مباراة تقام على أرض الفريق، كان يتمتع بمهارات عالية في خط الوسط وقدرة مذهلة على تسديد الكرة فضلاً عن هدفه الرأسي في مرمى برشلونة خلال نهائي كأس الملك وكان أحد العناصر المحورية في تحقيق "الثنائية" عام 1996.

13- فيرناندو توريس، برز "إل نينيو" على الساحة في وقت عصيب على أتليتكو مدريد حيث كان يقبع في دوري الدرجة الثانية؛ ورغم صغر سنه آنذاك، فقد قاد النادي والجماهير وساهم في عودة الفريق إلى دوري الأضواء، وغادر الفريق عام 2007 لينضم إلى ليفربول، ثم عاد في عام 2015 لفترة ثانية خاض خلالها نهائي دوري أبطال أوروبا وتوّج بلقب الدوري الأوروبي عام 2018.

14- جابي فيرنانديز (11 موسمًا 417 مباراة و10 أهداف)، أحد خريجي أكاديمية النادي لكنه لعب على سبيل الإعارة لعدد من الأندية وعاد للفريق في 2011 ليصبح أحد أبرز قادة الفريق وعنصر أساسي في خط وسط الفريق ونجاحاته خلال ذلك العقد، بعد أن فاز بلقب الدوري مرة ولقب الكأس مرة ولقبين لبطولة الدوري الأوروبي ولقبين لكأس السوبر الأوروبي ولقب لكأس السوبر الإسباني.

15- دييجو فورلان، وصل الأوروجوياني للنادي في 2007 قادمًا من فياريال وهو مهاجم غزير الإنتاج، قادر على التسجيل بكلتا القدمين، كما قاد أتلتيكو للفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2010، حيث سجل أهدافاً في كل من مباراتي نصف النهائي والنهائي كما فاز أيضاً بكأس السوبر الأوروبي في ذلك العام وبجائزة الحذاء الذهبي.

16- دييجو جودين (9 مواسم 389 مباراة و27 هدفًا)، لقب بلقب "الفرعون" لمكانته كأحد أفضل قلوب الدفاع في العالم؛ فقد كان قائداً داخل منطقة الجزاء، وفَرَضَ هيمنته بفضل التزامه وشجاعته، لينتهي به المطاف مرتدياً شارة القيادة.

17- راداميل فالكاو(موسمان، 91 مباراة، 70 هدفاً)، قضى الهداف الكولومبي موسمين فقط مع أتلتيكو، لكنهما كانا كافيين ليترك بصمته في تاريخ النادي، لكنه كان مؤثرًا بشكل كبير وسجل اسمه ضمن أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي وفاز رفقة الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2012 (سجل هدفين في النهائي)، وكأس السوبر الأوروبي عام 2012 (سجل "هاتريك")، وكأس ملك إسبانيا عام 2013 (صنع هدفاً في النهائي).

18- أنطوان جريزمان (10 مواسم، 501 مباراة، و211 هدفاً)، خاض فترتين مع أتلتيكو مدريد، ورحل عن الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي، يتمتع بشخصة طاغية، ويحظى بمكانة الأيقونة لدى مختلف الأجيال في تاريخ النادي.